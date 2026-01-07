Хорор у Београду: Тинејџер (16) пуцао на бабу и дједа, па покушао да се убије

Извор:
Телеграф
07.01.2026
17:01

У београдском насељу данас око 16 часова догодила се стравична породична трагедија када је шеснаестогодишњи П. Д. из ватреног оружја пуцао у своје бабу и дједа, а потом покушао да изврши самоубиство.
Према незваничним информацијама из истраге, тинејџер је прво насрнуо на старије чланове породице. Својој баби је нанио простријелну рану у предјелу руке, док је дједи пуцао директно у главу. Одмах након крвавог пира, младић је окренуо оружје ка себи у покушају да одузме сопствени живот.
Екипа Хитне помоћи убрзо је стигла на лице мјеста, гдје је затекла стравичан призор. Младић је пронађен у локви крви са тешким повредама.
Све три особе су хитно транспортоване у Ургентни центар, гдје је у току интензивна борба за животе двоје повријеђених.
П. Д. (16) се налази у критичном стању и љекари му се боре за живот.
Његов дјед је такође животно угрожен због тежине повреда главе. Баба је, према посљедњим информацијама, стабилно и ван животне опасности.
Полицијске снаге су одмах блокирале мјесто несреће, а увиђај је у току. Инспектори утврђују одакле малољетнику ватрено оружје, као и шта је претходило овом незапамћеном злочину који је потресао Београд.
Комшије и очевици су у шоку, а званични подаци о мотиву напада биће познати након детаљне истраге.
