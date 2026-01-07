Logo
Large banner

Хорор у Београду: Тинејџер (16) пуцао на бабу и дједа, па покушао да се убије

Извор:

Телеграф

07.01.2026

17:01

Коментари:

0
Хорор у Београду: Тинејџер (16) пуцао на бабу и дједа, па покушао да се убије
Фото: Танјуг/АП

У београдском насељу данас око 16 часова догодила се стравична породична трагедија када је шеснаестогодишњи П. Д. из ватреног оружја пуцао у своје бабу и дједа, а потом покушао да изврши самоубиство.

Према незваничним информацијама из истраге, тинејџер је прво насрнуо на старије чланове породице. Својој баби је нанио простријелну рану у предјелу руке, док је дједи пуцао директно у главу. Одмах након крвавог пира, младић је окренуо оружје ка себи у покушају да одузме сопствени живот.

-спц-вјера-црква-крст-

Регион

Оскрнављен православни крст у Копру

Екипа Хитне помоћи убрзо је стигла на лице мјеста, гдје је затекла стравичан призор. Младић је пронађен у локви крви са тешким повредама.

Све три особе су хитно транспортоване у Ургентни центар, гдје је у току интензивна борба за животе двоје повријеђених.

П. Д. (16) се налази у критичном стању и љекари му се боре за живот.

Његов дјед је такође животно угрожен због тежине повреда главе. Баба је, према посљедњим информацијама, стабилно и ван животне опасности.

Рукавице-доктор-срце

Друштво

Сви су истрајни за оздрављење малог Кристијана (9): Лијечење се наставља у Француској

Полицијске снаге су одмах блокирале мјесто несреће, а увиђај је у току. Инспектори утврђују одакле малољетнику ватрено оружје, као и шта је претходило овом незапамћеном злочину који је потресао Београд.

Комшије и очевици су у шоку, а званични подаци о мотиву напада биће познати након детаљне истраге.

Подијели:

Тагови:

Београд

pucnjava

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

Сцена

Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности

4 ч

0
Мјерење водостаја ријеке

Регион

Драматично у Црној Гори: У току евакуација грађана

4 ч

0
Оружане снаге БиХ иду у Газу

БиХ

Оружане снаге БиХ иду у Газу

4 ч

0
Nafta postrojenje

Свијет

Хегсет: Блокада венецуеланске нафте на снази широм свијета

5 ч

0

Више из рубрике

Убијен тинејџер

Хроника

Ухапшен убица тинејџера (18): Младићу зарио нож у врат, па побјегао

5 ч

0
Опсадно стање: Младић убијен на Божић, убица и даље на слободи

Хроника

Опсадно стање: Младић убијен на Божић, убица и даље на слободи

9 ч

0
Свађа у кафани прерасла у хорор, убијен тинејџер

Хроника

Свађа у кафани прерасла у хорор, убијен тинејџер

11 ч

0
Огласила се полиција о трагедији код Зворника

Хроника

Огласила се полиција о трагедији код Зворника

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

Фицо: Ниједан словачки војник неће ићи у Украјину

20

42

Ову навику требате избјегавати на Божић

20

26

Језиви детаљи пуцњаве: Са другом намјеравао да убијају редом у кућама

20

12

Пронађено тијело младића у мочвари: Огласила се полиција

19

58

У овом граду траже 100 људи за хитно чишћење снијега: Зарада за зимски хаос

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner