Оружане снаге БиХ иду у Газу

Извор:
Танјуг
07.01.2026
16:24
Коментари:0
Предсједништво БиХ, које је врховни командант Оружаних снага, дало је начелну сагласност за ангажовање припадника Оружаних снага у мисији Међународних стабилизацијских снага на палестинској територији - Појас Газе.
Министар одбране БиХ је овлаштен да обавијести Сједињене Америчке Државе о спремности Босне и Херцеговине да у мисији Међународних стабилизацијских снага у овом дијелу Палестине упути припаднике Оружаних снага Босне и Херцеговине, након што буде спроведена законска процедура доношења одлуке о упућивању контингента Оружаних снага БиХ у мисију.
Свијет
Хегсет: Блокада венецуеланске нафте на снази широм свијета
"Задужује се министар одбране Босне и Херцеговине да спроведе процес номинације за војног представника БиХ у мисији Међународних стабилизацијских снага у Гази, па Предсједништву БиХ достави приједлог одлуке за његово именовање", наводи се у одлуци бх. Предсједништва, преноси Радио Слободна Европа.
Задужен је и Савјет министара БиХ да Предсједништву БиХ достави Оцјену оправданости учешћа припадника Оружаних снага БиХ у мисији Међународних стабилизацијских снага у Гази.
Савјет безбједности УН 17. новембра прошле године одобрио је резолуцију коју је саставио САД, а која подржава план предсједника Доналда Трампа за окончање рата у Појасу Газе.
Друштво
Ваздух нездрав у овим градовима
Резолуција, такође, одобрава међународне стабилизацијске снаге у палестинској енклави.
Израел и палестинска група Хамас пристали су на прву фазу Трамповог плана од 20 тачака за Газу, прекид ватре у њиховом двогодишњем рату и споразум о ослобађању талаца.
Међутим, резолуција УН сматра се кључном за легитимизацију привременог управног тијела и за понуду гаранција земљама које разматрају слање трупа у Газу.
Занимљивости
Шта значи ако на Божић пада снијег?
Оружане снаге БиХ су и раније учествовале у мироносним мисијама у свијету, а тренутно су три припадника у Централноафричкој Републици
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму