Шта значи ако на Божић пада снијег?

Према старим народним вјеровањима, вријеме које нас затекне на дан Божића не посматра се само као обична метеоролошка појава. У традицији наших предака, оно је имало дубље значење и сматрало се знаком који може да "наговијести" каква ће година која долази бити – родна, сушна, мирна или непредвидива.
Божић је у народу одувијек доживљаван као почетак новог циклуса, па се вјеровало да природа тог дана шаље поруке које вриједи ослушнути.
Ако је Божић хладан и прекривен снијегом, у народу се то сматра добрим знаком. Вјерује се да такво вријеме најављује плодну и родну годину. Снијег се доживљава као симбол чистоће, заштите и одмора земље, јер под бијелим покривачем тло "спава" и прикупља снагу за прољећне усјеве.
Наши стари су говорили да снијег чува влагу у земљи и штити усјеве од измрзавања, па се такав Божић повезивао са богатом жетвом, добрим родом и општим обиљем у домаћинствима.
Супротно томе, топао и сунчан Божић, нарочито ако нема снијега, често се тумачио као лош знак. Сматрало се да такво вријеме може да најави сушнију и мање плодну годину. Вјеровало се да земља без сњежног покривача нема прилику да се одмори и „напуни снагом“, што може негативно утицати на усјеве.
У народним причама често се помињало да "зелени Божић" доноси "празна поља", па су се таквим временом људи потајно прибојавали године која долази.
Постоје и тумачења везана за друге временске прилике. Кишовит Божић се сматрао наговјештајем кишне године, док су вјетар или густа магла указивали на нестабилне временске услове, честе промјене и непредвидиве мјесеце пред собом.
У неким крајевима се вјеровало да јак вјетар на Божић доноси немирну годину, са честим непогодама, док је тихо и мирно вријеме сматрано знаком стабилности и благостања.
Ова вјеровања потичу из времена када су људи живели у тијесној вези с природом и када је опстанак зависио од временских прилика и плодности земље. Посматрајући природу на велике празнике, наши преци су покушавали да предвиде каква их година чека и да се на вријеме припреме за пољопривредне радове и свакодневни живот.
Иако ова тумачења немају научну основу, она се и данас преносе као дио народног предања и културног насљеђа. Она подсјећају на вријеме када су вјера, природа и човјек чинили нераскидиву цјелину, а сваки знак на небу имао своје значење.
