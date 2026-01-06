Logo
Ова 4 хороскопска знака привлаче новац и успјех без муке

Фото: Unsplash

Према астрологији, постоје четири хороскопска знака која имају урођену срећу и готово увијек пролазе боље од других.

Иако им ништа није поклоњено, околности се некако увијек окрену у њихову корист – било да је ријеч о новцу, каријери или животним приликама.

Близанци

Увијек су на правом месту у право вријеме. Близанци имају невјероватну способност да препознају прилику прије свих. Њихов владар Меркур даје им брз ум, комуникативност и сналажљивост. Захваљујући радозналости и контактима, они стално долазе до правих информација, добрих послова и новца.

Лав

Лав сам ствара срећу. Лав не чека да му се ствари десе, он их покреће. Његов владар Сунце доноси харизму, самопоуздање и природну моћ привлачења успеха. Гд‌је год да се појави, Лав оставља снажан утисак, а људи му вјерују. Универзум му често узвраћа великим приликама и признањем у облику успеха и великог новца.

Рибе

Срећа их прати невидљиво. Рибе не јуре успех, али он их готово увијек пронађе. Под утицајем Нептуна, имају снажну интуицију која их никада не изневјери и увијек их води правим путем. Оне осећају прави тренутак за одлуке, промјене и када послушају свој унутрашњи глас често прођу боље него што су очекивале, чак и када све д‌јелује неизвјесно.

Стријелац

Срећа им је животна филозофија. За Стријелчеве, срећа није случајност. Њихов владар Јупитер, планета обиља и заштите, доноси им оптимизам и вјеру да се све дешава с разлогом. Чак и у тешким тренуцима, Стријелац зрачи позитивном енергијом и баш тада му се отварају нова врата, пише Ало.

Хороскоп

