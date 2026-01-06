Бадњи дан у Требињу у знаку хуманости

Извор:
Раширених руку Јанко и Љубица из Требиња дочекали су волонтере Фондације Свети Вукашин. У тим рукама стане и радост и захвалност. А ни волонтери нису дошли празних рука, носе им дарове да најрадоснији хришћански празник достојанствено прославе. Кажу нам да није важно шта се донесе, важно је ко дође.
"Сретан сам и пресретан кад видим омладину, добијем неку снагу и моћ, и одмах се добро осјећам. Радост нека у мене уђе па не осјећам старост ни да долази. Него кажем ево омладина око мене", рекао је Јанко Хрњез.
"Прослављамо Божић, хвала Господу Богу нас двоје стараца онако како се може у миру. Свима желимо здравље и весеље да свако слави у миру Божије", додала је Љубица Хрњез.
Овако већ седам година, Требињци окупљени у Фондацији Свети Вукашин, у овим празничним данима, доносе радост социјално угроженим породицама. Ове године закуцали су на врата 95 породица и донијели им све оно што се треба наћи на Божићној трпези.
"Ми у акцији имамо око 95 породица и 150 људи. У почетку није било толико али временом се сазнавало и они су доспјели на тај списак", истакао је волонтер Фондације „ Свети Вукашин“ Требиње Никола Скочајић.
"У овим пакетима налазе се ствари које ће им трајати некад временски период. Налази се све што треба једна породица да има на својој Божићној трпези. Сухомеснати производи, кифлице, пите, све што једна трпеза треба да има", додао је волонтер Фондације Свети Вукашин Лука Мандрапа.
Док су они носили дарове, под платанима је њихов Божићни базар.
"Људи су већ навикли да смо ми ту и да је Божићни базар, тако да они циљано долазе да купе неку пшеницу или аранжман или храну. То је све наша традиционалан поставка тако да знају шта да траже и на тај начин помогну раду наше фондације", истакла је волонтер Фондације Свети Вукашин Анђела Славић.
И ови млади људи су доказ да радост Божића није само у даровима. Већ и у сусретима, емпатији и људскости коју волонтери несебично дијеле.
