Вечерас сједница штаба за ванредне ситуације града Бијељина

06.01.2026

15:00

Вечерас сједница штаба за ванредне ситуације града Бијељина

Водостаји у Семберији су у порасту, висок је проток на хидроцентрали "Мали Зворник" и вечерас ће бити одржана сједница Штаба цивилне заштите града Бијељина на којој ће бити ријечи о даљим корацима, изјавио је Шеф бијељинске Цивилне заштите Славиша Бирчаковић.

- Проток на Хидроцентрали "Мали Зворник" тренутно је 1.900 метара кубних у секунди и тај талас код нас у Семберији можемо очекивати око поноћи, а очекује се и више - рекао је Бирчаковић.

Ана тришић бабић

Република Српска

Тришић Бабић: Божић нас подсјећа на значај заједништва, породице и пријатељства

Бирчаковић је рекао да се не зна колико би још могао да порасте тај талас, али је истакао да ће ићи "ка горе".

Он је навео да ће сједници Штаба за ванредне ситуације присуствовати представници из струке, "Вода Српске", те остали чланови Штаба.

Бијељина

Štab za vanredne situacije

