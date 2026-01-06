Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

Извор:
АТВ
06.01.2026
12:36
Коментари:0
Обилне падавине које су погодиле источну Херцеговину највише проблема праве општини Гацко. Вода је поново пресјекла пут у село Луковице. Ово је сценарио који се, нажалост, понавља при свакој јачој киши.
Изливена вода и непроходни путни правци још једном су мјештане оставили заробљене.
"Овдје је велика количина подземних вода које су се активирале. Дође до засићења понора и више не могу примати воду. Тада се активира пећина која се налази овдје, као и сви остали извори које имамо", рекла је за АТВ Михаила Радмиловић из Луковица.
Градови и општине
Проглашена ванредна ситуација у Зворнику
Ипак, поучени ранијим искуствима, мјештани Луковица и данас су поставили чамац како би се превезли до града.
Најновије
Најчитаније
16
33
16
24
16
08
16
01
16
00
Тренутно на програму