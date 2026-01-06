Logo
Large banner

Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане

Извор:

АТВ

06.01.2026

12:36

Коментари:

0
Обилне падавине погодиле Херцеговину: Изливена вода и непроходни путеви заробили мјештане
Фото: АТВ

Обилне падавине које су погодиле источну Херцеговину највише проблема праве општини Гацко. Вода је поново пресјекла пут у село Луковице. Ово је сценарио који се, нажалост, понавља при свакој јачој киши.

Изливена вода и непроходни путни правци још једном су мјештане оставили заробљене.

"Овдје је велика количина подземних вода које су се активирале. Дође до засићења понора и више не могу примати воду. Тада се активира пећина која се налази овдје, као и сви остали извори које имамо", рекла је за АТВ Михаила Радмиловић из Луковица.

Зворник-поплава

Градови и општине

Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

Ипак, поучени ранијим искуствима, мјештани Луковица и данас су поставили чамац како би се превезли до града.

Подијели:

Тагови:

padavine

Hercegovina

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

Градови и општине

Проглашена ванредна ситуација у Зворнику

4 ч

0
Грађани Бијељине поново без гријања

Градови и општине

Грађани Бијељине поново без гријања

5 ч

1
Трнинић: Водени талас Дрине највећа пријетња Братунцу и Зворнику

Градови и општине

Трнинић: Водени талас Дрине највећа пријетња Братунцу и Зворнику

5 ч

0
Снијег гаси струју, настали кварови на мрежи

Градови и општине

Снијег гаси струју, настали кварови на мрежи

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

У добојској болници забрањене посјете пацијентима

16

24

У Пули густи снијег након 15 година, Сплићани без питке воде

16

08

Цвијановић честитала Бадње вече и Божић: Да сви заједно живимо у стабилној Републици Српској

16

01

Повратак кући: Има ли пута када су разрушене све стазе?

16

00

Да ли положајник мора да буде мушко?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner