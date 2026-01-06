Трнинић: Водени талас Дрине највећа пријетња Братунцу и Зворнику

06.01.2026
10:43
Коментари:0
Водени талас ријеке Дрине, који надолази према Братунцу и Зворнику, тренутно представља највећу опасност од могућих поплава, изјавио је вршилац дужности директора Републичке управе цивилне заштите Борис Трнинић.
Трнинић је истакао да је због тога неопходно упозорити становништво на овом подручјима.
Он је навео да се очекује да водостај Дрине на подручју Братунца достигне око 710 центиметара, што ће највјероватније довести до плављења викенд насеља.
"Данас је Бадњи дан и вјероватно се већи број људи налази у викендицама због прославе празника, због чега смо издали упозорења и у сталном смо контакту са локалним штабовима цивилне заштите. Ситуацију ћемо пратити и даље", рекао је Трнинић, преноси Срна.
Република Српска
Стевандић: Божић нам даје снагу и смисао
Он је навео да су у Цивилној заштити добили извјештај да је ријека Дрина, као и њене притоке на подручју општине Фоча, у порасту, те да су од јуче у контакту са начелником ове општине Миланом Вукадиновићем.
"Уколико буде било потребе, локални Штаб за ванредне ситуације прогласиће ванредну ситуацију", истакао је Трнинић.
Према тренутним информацијама, угрожене су три до четири куће, али није дошло до већег изливања ријека.
Трнинић је појаснио да се појединачно појављују подземне воде у подрумима или да се вода излива из канала који су зачепљени, али да за сада нема алармантних ситуација, нити већих поплава у насељима.
Он је подсјетио да се ријека Заломка, код Невесиња, јуче излила из корита, због чега је саобраћај био обустављен, али да се вода повукла и да је саобраћај у међувремену поново успостављен.
Најновије
Најчитаније
12
36
12
31
12
30
12
25
12
07
Тренутно на програму