Саобраћај и даље обустављен у дијелу Херцеговине - ВИДЕО

Извор:

Теодора Бјелогрлић

05.01.2026

22:49

Коментари:

0
Излила се ријека Заломка
Фото: АТВ

Обустављен је саобраћај на магистралном путу Невесиње-Гацко због изливања ријеке Заломке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Обилна киша данас је направила проблеме и у мјесту Автовац код Гацка, гдје је дошло до плављења једне породичне куће.

"Данас око 13.00 часова припадници Ватрогасно спасилачке јединице Гацко добили су позив за интервенцију у мјесту Автовац, гдје је усљед јаких падавина дошло до изливања воде и поплаве једне куће, при чему је причињена материјална штета. Ватрогасци су и даље на терену” речено је за АТВ из ВСЈ Гацко.

Тагови:

poplava

обустава саобраћаја

Gacko

Невесиње

Коментари (0)
