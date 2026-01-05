Саобраћај и даље обустављен у дијелу Херцеговине - ВИДЕО

Извор:
Обустављен је саобраћај на магистралном путу Невесиње-Гацко због изливања ријеке Заломке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Обилна киша данас је направила проблеме и у мјесту Автовац код Гацка, гдје је дошло до плављења једне породичне куће.
"Данас око 13.00 часова припадници Ватрогасно спасилачке јединице Гацко добили су позив за интервенцију у мјесту Автовац, гдје је усљед јаких падавина дошло до изливања воде и поплаве једне куће, при чему је причињена материјална штета. Ватрогасци су и даље на терену” речено је за АТВ из ВСЈ Гацко.
