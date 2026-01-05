Logo
Грађани добијају струју, отклоњен велики број кварова у Бијељини

Агенције

05.01.2026

21:37

0
Грађани добијају струју, отклоњен велики број кварова у Бијељини
Фото: АТВ

Радници "Електро-Бијељине" отклонили су данас највећи број кварова на дистрибутивној мрежи и електроенергетским објектима и омогућили редовно снабдијевање електричном енергијом корисника, саопштено је из овог предузећа.

Директор "Електро-Бијељине" Бојан Савић рекао је да ће санација дистрибутивне мреже бити настављена наредних дана, те је изразио захвалност свим радницима.

"Прави хероји ове ситуације су припадници наших интервентних тимова. Они даноноћно раде, најчешће у немогућим условима и по неприступачном терену, дају све од себе да би систем функционисао", изјавио је Савић, обилазећи дежурне екипе монтера и електричара у Бијељини.

Он је захвалио и корисницима на стрпљењу и разумијевању, јер се ради о ванредним околностима који ситуацију чине сложеном.

Указао је на неопходност континуираног улагања у мрежу и објекте.

"Посљедње велике падавине и проблеми које су изазвале најбољи су показатељ значаја процеса реконструкције и изградње мреже, посебно у оним срединама гдје је стара неколико деценија", истакао је Савић.

Он је додао да ће тај процес бити настављен, наводећи да се само улагањем у ектродистрибутивну мрежу и објекте може обезбиједити поузданост система.

"Након преузимања дужности директора, као један од главних приоритета сам поставио реконструкцију електродистрибутивне мреже и на томе успјешно радимо дуже од годину дана", напоменуо је Савић.

Elektro Bijeljina

Elektro-Bijeljina

"Elektro-Bijeljina"

