Грађанима Бијељине упућен апел: Дужни сте то да урадите

Извор:
СРНА
04.01.2026
21:54
Комунална полиција у Бијељини позвала је грађане на хитно и редовно чишћење снијега и уклањање леда са површина испред својих објеката.
Ријеч је о простору испред зграде или припадајуће грађевинске парцеле, пословних зграда и пословних простора, стамбено-пословних зграда, објеката у изградњи и и око неизграђеног грађевинског земљишта.
"Уклањање снијега и леда са површина врши се у ширини постојећег тротоара, а минимално два метра ако је тротоар шири, у дужини парцеле која се граничи са јавном површином, тако да се не затрпавају сливници, а снијег и лед се одлажу тако да не ометају саобраћај на коловозу и пролаз пјешака тротоаром", наводи се у саопштењу.
Са крова и других спољних дијелова зграде гдје постоји могућност пада леденица и снијега на јавну површину власник, односно корисник зграде, дужан је да уклања леденице и снијег ради спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбједности добара и околине.
У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, власник или корисник зграде је дужан да благовремено постави знакове упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће препреке.
