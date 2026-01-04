Logo
Large banner

Грађанима Бијељине упућен апел: Дужни сте то да урадите

Извор:

СРНА

04.01.2026

21:54

Коментари:

0
Бијељина
Фото: Screenshot / YouTube

Комунална полиција у Бијељини позвала је грађане на хитно и редовно чишћење снијега и уклањање леда са површина испред својих објеката.

Ријеч је о простору испред зграде или припадајуће грађевинске парцеле, пословних зграда и пословних простора, стамбено-пословних зграда, објеката у изградњи и и око неизграђеног грађевинског земљишта.

илу-новац-14112025

Друштво

Почиње исплата: Спреман новац за многе пензионере у БиХ

"Уклањање снијега и леда са површина врши се у ширини постојећег тротоара, а минимално два метра ако је тротоар шири, у дужини парцеле која се граничи са јавном површином, тако да се не затрпавају сливници, а снијег и лед се одлажу тако да не ометају саобраћај на коловозу и пролаз пјешака тротоаром", наводи се у саопштењу.

Са крова и других спољних дијелова зграде гдје постоји могућност пада леденица и снијега на јавну површину власник, односно корисник зграде, дужан је да уклања леденице и снијег ради спречавања и отклањања опасности за живот и здравље људи и безбједности добара и околине.

Николас Мадуро

Свијет

Познато када Мадура изводе пред суд

У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, власник или корисник зграде је дужан да благовремено постави знакове упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће препреке.

Подијели:

Тагови:

Бијељина

Снијег

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Србо Компот

Србија

Преминуо Србо Компот - стари Дрински Вук

2 ч

0
Земљотрес погодио Србију у вечерњим сатима

Србија

Земљотрес погодио Србију у вечерњим сатима

2 ч

0
Шешељ тврди: Милошевића су хтјели као Мадура, ставио сам бензин

Србија

Шешељ тврди: Милошевића су хтјели као Мадура, ставио сам бензин

2 ч

0
Акција спасавања код Горажда

Градови и општине

Четири држављанке Србије залутале код Горажда

2 ч

0

Више из рубрике

Акција спасавања код Горажда

Градови и општине

Четири држављанке Србије залутале код Горажда

2 ч

0
И у Бијељини се ових дана "дише на шкрге"

Градови и општине

И у Бијељини се ових дана "дише на шкрге"

4 ч

0
Нова болница - највећи пројекат у новијој историји Херцеговине

Градови и општине

Нова болница - највећи пројекат у новијој историји Херцеговине

4 ч

0
Козарска Дубица

Градови и општине

Ни пахуље: Ову општину у Српској снијег је потпуно заобишао

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

15

Познат идентитет младића из БиХ повријеђеног у пожару у Швајцарској

22

10

Паре и остварење снова: Пет година среће је пред овим људима

21

54

Грађанима Бијељине упућен апел: Дужни сте то да урадите

21

46

Почиње исплата: Спреман новац за многе пензионере у БиХ

21

31

Познато када Мадура изводе пред суд

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner