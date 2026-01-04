Земљотрес погодио Србију у вечерњим сатима

Извор:
Земљотрес магнитуде 2.8 степени Рихтера забиљежен је у 20:35 часова, на подручју Србије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Бруса и на источним падинама Копаоника.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 1 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, пише "Телеграф".
