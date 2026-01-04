Logo
Земљотрес погодио Србију у вечерњим сатима

Телеграф

04.01.2026

21:11

Земљотрес магнитуде 2.8 степени Рихтера забиљежен је у 20:35 часова, на подручју Србије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Бруса и на источним падинама Копаоника.

Vojislav Seselj

Србија

Шешељ тврди: Милошевића су хтјели као Мадура, ставио сам бензин

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 1 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију, пише "Телеграф".

Земљотрес

потрес

Srbija

Србија

