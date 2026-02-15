Logo
Large banner

Супруг Каје Остојић имао саобраћајну незгоду: Сударио се са камионом

Извор:

Телеграф

15.02.2026

21:42

Коментари:

0
Супруг Каје Остојић имао саобраћајну незгоду: Сударио се са камионом

Милош Чујовић, супруг пјевачице Катарине Каје Остојић, доживио је вечерас саобраћајну незгоду на Златибору.

Како преноси Телеграф, до инцидента је дошло у близини тунела, када се супруг пјевачице сударио се са камионом.

Према првим информацијама, припадници саобраћајне полиције убрзо су стигли на лице мјеста како би обавили увиђај. Због ове незгоде, саобраћај на тој дионици пута привремено се одвијао успорено.

Јосип Дабро

Регион

Јосип Дабро запјевао усташке пјесме па поменуо Пуповца

Подсјетимо, Чујовић и Каја Остојић су у браку од 2024. године. Пар се вјенчао на романтичној церемонији на Космају, гдје су за потребе славља и пјевачициног рођендана закупили читав хотел, далеко од београдске гужве.

Подијели:

Тагови :

Kaja Ostojić

Пјевачица

Саобраћајна незгода

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Црвеним тепихом прошетала у провидној хаљини и направила хаос

Сцена

Црвеним тепихом прошетала у провидној хаљини и направила хаос

3 ч

0
Трагедија у дому Тање Савић: Водитељка открила

Сцена

Трагедија у дому Тање Савић: Водитељка открила

5 ч

0
Александра Пријовић пјевачица

Сцена

Александра Пријовић преварена: ''Било је болно''

6 ч

0
Јована Јеремић тужила пјевачицу: Разлог је урнебесан

Сцена

Јована Јеремић тужила пјевачицу: Разлог је урнебесан

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

03

Истраживање: Мозак може да задржи одређени степен свијести сатима након смрти

22

00

Огласила се Каја Остојић: Ево у каквом је стању њен муж након удеса

21

53

Пријевремени избори у Варешу: Кандидат СДА прогласио побједу

21

45

Прави изазов: Са овим знаковима је јако тешко сарађивати

21

42

Супруг Каје Остојић имао саобраћајну незгоду: Сударио се са камионом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner