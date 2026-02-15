Супруг Каје Остојић имао саобраћајну незгоду: Сударио се са камионом

Извор:
Телеграф
15.02.2026
21:42
Милош Чујовић, супруг пјевачице Катарине Каје Остојић, доживио је вечерас саобраћајну незгоду на Златибору.
Како преноси Телеграф, до инцидента је дошло у близини тунела, када се супруг пјевачице сударио се са камионом.
Према првим информацијама, припадници саобраћајне полиције убрзо су стигли на лице мјеста како би обавили увиђај. Због ове незгоде, саобраћај на тој дионици пута привремено се одвијао успорено.
Подсјетимо, Чујовић и Каја Остојић су у браку од 2024. године. Пар се вјенчао на романтичној церемонији на Космају, гдје су за потребе славља и пјевачициног рођендана закупили читав хотел, далеко од београдске гужве.
