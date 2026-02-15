Јована Јеремић тужила пјевачицу: Разлог је урнебесан

Извор:
Ало
15.02.2026
18:11
Коментари:0
Јована Јеремић је недавно тужила Весну Ривас након што је пјевачица тврдила да носи лажни "ролекс" сат.
Наиме, водитељка се недавно похвалила да је од најбоље пријатељице добила на поклон сат марке "ролекс", али Весна Ривас тврди да је ријеч о фејк комаду.
"Џована, Џеј Џеј, мали манки (енгл. мајмун)... Толики презир према једној особи нисам видјела, а 30 година сам на јавној сцени. Читам коментаре испод њених смијешних клипова и бисера. У неким моментима се труди да карикира и да одглуми, али су ти коментари постали антиреклама", истакла је Весна прво.
"Сада то искаче из онога да је свака реклама добра реклама. Она то више не може да контролише. Могла је док није улетјела у его-балон. Неки људи изгубе осјећај за стварност, не ходају земљом, не радују се ситницама. Она прича како јој је другарица поклонила ролекс, а ријеч је заправо о ролексу од 50 до 80 долара", тврди Ривасова за "Хајп".
Јована Јеремић је тада одлучила да тужи пјевачицу.
Она се огласила и открила да је поднијела још двије тужбе против Весне Ривас.
"Весни Ривас желим сву срећу и да нађе свој мир. Нећу се јавно оглашавати поводом њеног имена и презимена, а данас је добила двије тужбе, поред претходне двије, на суду ће доказати своје тврдње ако сматра да је у праву", рекла је тада за "Блиц" Јована Јеремић.
