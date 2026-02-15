Logo
Јована Јеремић тужила пјевачицу: Разлог је урнебесан

Јована Јеремић тужила пјевачицу: Разлог је урнебесан
Фото: Youtube/ screenshot

Јована Јеремић је недавно тужила Весну Ривас након што је пјевачица тврдила да носи лажни "ролекс" сат.

Наиме, водитељка се недавно похвалила да је од најбоље пријатељице добила на поклон сат марке "ролекс", али Весна Ривас тврди да је ријеч о фејк комаду.

трамвај Сарајево

БиХ

Огласио се министар саобраћаја КС: Хтио сам поднијети оставку чим се десила несрећа, али...

"Џована, Џеј Џеј, мали манки (енгл. мајмун)... Толики презир према једној особи нисам видјела, а 30 година сам на јавној сцени. Читам коментаре испод њених смијешних клипова и бисера. У неким моментима се труди да карикира и да одглуми, али су ти коментари постали антиреклама", истакла је Весна прво.

"Сада то искаче из онога да је свака реклама добра реклама. Она то више не може да контролише. Могла је док није улетјела у его-балон. Неки људи изгубе осјећај за стварност, не ходају земљом, не радују се ситницама. Она прича како јој је другарица поклонила ролекс, а ријеч је заправо о ролексу од 50 до 80 долара", тврди Ривасова за "Хајп".

Јована поднијела двије тужбе против пјевачице

Јована Јеремић је тада одлучила да тужи пјевачицу.

natasa bekvalac

Сцена

Наташа Беквалац закопчана до грла, али изазовнија него икад

Она се огласила и открила да је поднијела још двије тужбе против Весне Ривас.

"Весни Ривас желим сву срећу и да нађе свој мир. Нећу се јавно оглашавати поводом њеног имена и презимена, а данас је добила двије тужбе, поред претходне двије, на суду ће доказати своје тврдње ако сматра да је у праву", рекла је тада за "Блиц" Јована Јеремић.

