Огласио се министар саобраћаја КС: Хтио сам поднијети оставку чим се десила несрећа, али...

Министар саобраћаја Кантона Сарајево Аднан Штета (СДП) огласио се на Фејсбуку након оставке премијера КС Нихада Ука због трамвајске несреће, која аутоматски значи и пад комплетне Владе КС.
Објаву Аднана Штете преносимо у цјелости:
"Одмах по сазнању да се десила трамвајска несрећа са смртним исходом, без да сам знао шта је било, моја прва реченица према премијеру и министрима је била: Ја подносим оставку. Без размишљања. Влада је знала. Знали су и моји блиски људи.
Премијер и министри су замолили да сачекам. У тим моментима, оставка је била једина исправна одлука с моралне, људске стране. С друге стране, једино суочавање с проблемом је било остати. Отићи усред кризе значило би напустити људе у тренутку када им је стабилност била најпотребнија. Нисам могао изиграти одговорност коју сам преузео.
Из овог угла јасно видим: оставку је најлакше дати, најтеже се суочити са проблемом.
Нико не заслужује да остане сам када је најтеже - ни радници, ни грађани, ни сарадници. То би био бијег, а не суочавање са проблемом. Да сам тог дана отишао издао бих људе који су ми вјеровали и с којима сам радио пет година. Изабрао сам да издам себе и своје осјећаје.
Данас, одлука је јасна, Влада Кантона Сарајево је пала.
До именовања нове Владе наставићу обављати свој посао онако како сам и научио: одговорно и у интересу свих људи нашег кантона.
Трагедија која се догодила заувијек је оставила траг на свима нама. Не постоје ријечи које могу ублажити бол породице страдалог младића. Повријеђеној Е.Ј. желим што бржи и успјешнији опоравак. Породицама погинулог младића, повријеђених особа, као и породици возача трамваја, упућујем ријечи подршке и снаге у тренуцима незамисливе боли.
Пет година нисам само обављао функцију министра саобраћаја, живио сам је. Заједно смо кренули у процесе за које су многи говорили да су немогући, у пројекте који су чекали 40,50,60 година.
Набавка нових трамваја, нових тролејбуса, обнова трамвајске пруге, изградња пруге према Храсници, били су више од инфраструктурних пројеката. Били су порука да Сарајево може боље.
Пут није био лак. Радили смо у систему оптерећеном дуговима, застарјелом опремом и годинама нагомиланих проблема.
Радили смо уз константна подметања, пријаве, пријетње, опструкције, лажи, спинове и подметања политичких странака, које требају само да се стиде какав су нам јавни превоз оставиле.
Свјестан сам терета који јавна одговорност носи, али и поносан сам на све што смо заједно изградили.
Поносан сам на пројекте, на тимове људи који су радили предано и често у изузетно тешким околностима. На сваки помак који је Сарајево учинио модернијим и уређенијим градом.
Грађанима Кантона Сарајево дугујем посебну захвалност што смо годинама радили заједно на свим пројектима. Хвала на подршци. Хвала вам на критикама. Све то је било дио једног заједничког пута.
Ви сте ти који ћете увијек бити најбољи суд о раду.
Сарајево заслужује систем који ће расти, напредовати и бити изнад сваке политике.
О политичком лицемјерству, популизму, покушајима дискредитације позиције и опозиције - другом приликом."
