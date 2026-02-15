Logo
Возачу трамваја смрти није одређен притвор: Одлука дочекана овацијама

Аваз

15.02.2026

14:25

Возачу трамваја смрти није одређен притвор: Одлука дочекана овацијама
Фото: Anadolu/Samır Jordamovıc

Возачу сарајевског трамваја Аднану Касаповићу није одређен једномјесечни притвор.

Њему је притвор био затражен због опасности да би боравком на слободи осумњиченог могло доћи до узнемирења јавности.

Иако нигдје није званично објављено, окупљени на скупу испред Кантоналног суда у Сарајеву су добили информацију да је приједлог Тужилаштва одбијен, што су грађани током протеста поздравили аплаузом.

Окупљени су такође узвикивали "ниси сам Аднане".

Нихад Ук

БиХ

Нихад Ук поднио оставку након изласка младих на улице

Подсјетимо, синоћ је Кантонално тужилаштво Кантона Сарајево упутило приједлог Кантоналном суду за одређивање притвора осумњиченом. Синоћ је одржано рочиште на којем се возач изјаснио да није крив за несрећу.

Касаповић је кобног дана, у четвртак возио трамвај, који се кретао од Жељезничке станице ка Башчаршији. Стајао је на семафору, међутим, приликом скретања улијево ка трамвајском стајалишту код Земаљског музеја БиХ, трамвај је искочио из шина.

Ердоан Моранкић

Хроника

Сахрањен младић који је страдао у трамвајској несрећи у Сарајеву

У несрећи је погинуо Ердоан Моранкић из Брчког, који је био сарајевски студент, док је теже повријеђена дјевојка (17) којој је ампутирана нога.

Ова несрећа јуче и данас дигла је грађане Сарајева, али и околних мјеста како би исказали своје незадовољство. Грађани су изашли на улице и затражили оставке Владе КС.

Искакање трамваја у Сарајеву

Сарајево

Ердоан Моранкић

