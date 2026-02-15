Кошарац: Цвијановићева у Минхену показала како се кредибилно води политика

Извор:
СРНА
15.02.2026
12:58
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић је на Минхенској безбједносној конференцији показала како се кредибилно води политика и на достојанствен начин износе ставови Републике Српске, оцијенио је замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац.
Кошарац је навео да је у разговору са међународним званичницима, укључујући представнике администрације америчког предсједника Доналда Трампа, Цвијановићева јасно представила кредибилне политике и позиције Републике Српске, те аргументовано говорила о реалном стању у БиХ.
Нагласио је да политике Републике Српске ни на који начин не угрожавају друга два народа у БиХ, већ инсистирају на поштовању уставних капацитета и надлежности Српске, стабилности и међусобном уважавању.
Кошарац истакао да је Цвијановићева поново показала да се глас Републике Српске чује и уважава на највишем међународном нивоу.
- Такав наступ доприноси јачању међународног угледа Републике Српске и потврђује њену политичку зрелост и одговорност, те јасно ставља до знања да Српска има своје мјесто у глобалним разговорима о безбједности и будућности региона - навео је Кошарац на "Инстаграму".
Са друге стране, додаје он, бошњачки званичници су вријеме у Минхену искористили за покушај самопромоције и тужакања Републике Српске, а резултат тога је ""дупло голо".
- Једино што се могло запазити, а долази из Федерације БиХ у Минхен, јесте да /министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин/ Конаковић као хостеса хода од учесника до учесника који обрате пажњу на њега, показујући им неке папире - закључио је Кошарац.
