Кошарац: Цвијановићева у Минхену показала како се кредибилно води политика

СРНА

15.02.2026

12:58

Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић је на Минхенској безбједносној конференцији показала како се кредибилно води политика и на достојанствен начин износе ставови Републике Српске, оцијенио је замјеник предсједавајућег Савјета министара Сташа Кошарац.

Кошарац је навео да је у разговору са међународним званичницима, укључујући представнике администрације америчког предсједника Доналда Трампа, Цвијановићева јасно представила кредибилне политике и позиције Републике Српске, те аргументовано говорила о реалном стању у БиХ.

Нагласио је да политике Републике Српске ни на који начин не угрожавају друга два народа у БиХ, већ инсистирају на поштовању уставних капацитета и надлежности Српске, стабилности и међусобном уважавању.

Кошарац истакао да је Цвијановићева поново показала да се глас Републике Српске чује и уважава на највишем међународном нивоу.

- Такав наступ доприноси јачању међународног угледа Републике Српске и потврђује њену политичку зрелост и одговорност, те јасно ставља до знања да Српска има своје мјесто у глобалним разговорима о безбједности и будућности региона - навео је Кошарац на "Инстаграму".

Са друге стране, додаје он, бошњачки званичници су вријеме у Минхену искористили за покушај самопромоције и тужакања Републике Српске, а резултат тога је ""дупло голо".

- Једино што се могло запазити, а долази из Федерације БиХ у Минхен, јесте да /министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин/ Конаковић као хостеса хода од учесника до учесника који обрате пажњу на њега, показујући им неке папире - закључио је Кошарац.

