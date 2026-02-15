Прија се саплела, па пала на бини током концерта: ''Добро сам звизнула''

Извор:
Пјевачица Александра Пријовић одржала је синоћ концерт у Њемачкој, а у јавности се дигла велика прашина због пеха пјевачице. Наиме, она се у једном моменту саплела и пала на бини.
Пријовићка је стигла без трунке шминке са тамним наочарима за сунце, док је била у кежуал издању.
На питање новинара да ли јој је супруг Филип Живојиновић недостајао, Прија је кратко поручила: "Па ту је Филип".
Пјевачица је на наступу доживјела мањи пех, када је у једном тренутку пала. Она је окупљеним новинарима открила како се осјећа.
- Пала сам, добро сам звизнула, изненада. Збунила сам се у тренутку, одједном сам се нашла на поду, запела сам за тепих или за панталоне стварно не знам. Добро је није ништа страшно како је могло да буде. Писали су ми моји, мама је прва видјела, каже елегантно си пала. Мало ме боли кољено, ништа страшно - рекла је Прија, па открила како ће провести дан.
- Са дјецом једва чекам да дођем кући - казала је Прија, па открила да ли су она и Филип нешто поклонили једно другом за Дан заљубљених.
- Ми стално купујемо поклоне једно другом, не мора да буде неки посебан датум да бисмо куповали поклоне, рекла је она, па признала да јој је било тешко да остави дјецу код куће.
- Било ми је тешко да оставим децу код куће, али мора да се ради, рекла је Прија, те прокоментарисала зашто носи наочаре.
- Искрено да вам кажем ни ја не волим када слетим па ставим наочаре, зато што ни ви немате наочаре, па да вас гледам у очи., али боље да ме не видите сада. Нисам се наспавала, па ево скинућу па како год да изгледам.
- Сад посебно журим кући, једва чекам да будем са дјецом.
