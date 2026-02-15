Logo
Милица Тодоровић подијелила шалу на свој рачун: ''Љубавница мужа жене оца дјетета''

15.02.2026

09:37

Милица Тодоровић подијелила шалу на свој рачун: ''Љубавница мужа жене оца дјетета''
Фото: Instagram/@milicatodorovicofficial/screenshot

Милица Тодоровић породила се 3. фебруара и на свијет донијела сина Богдана. Иначе, Милица се нашла у центру скандала када је супруга мушкарца са којим је добила дијете изашла у јавност и објелоданила непознате детаље и од тада на мрежама не престају да се праве објаве и збијају шале на рачун пјевачице и њеног партнера.

Сада је на Инстаграму, на Дан заљубљених, на једној страници подијељена објава на којој пише: “Срећан Дан заљубљених жели ова тета, љубавница мужа жене оца дјетета”.

Милица Тодоровић је објаву коментарисала тако што је оставила неколико емотикона који плачу од смијеха.

Milica Todorović

Милица Тодоровић дијете

