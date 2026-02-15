Милица Тодоровић подијелила шалу на свој рачун: ''Љубавница мужа жене оца дјетета''

15.02.2026
Милица Тодоровић породила се 3. фебруара и на свијет донијела сина Богдана. Иначе, Милица се нашла у центру скандала када је супруга мушкарца са којим је добила дијете изашла у јавност и објелоданила непознате детаље и од тада на мрежама не престају да се праве објаве и збијају шале на рачун пјевачице и њеног партнера.
Сада је на Инстаграму, на Дан заљубљених, на једној страници подијељена објава на којој пише: “Срећан Дан заљубљених жели ова тета, љубавница мужа жене оца дјетета”.
Милица Тодоровић је објаву коментарисала тако што је оставила неколико емотикона који плачу од смијеха.
