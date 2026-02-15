Logo
Large banner

Космички џекпот је активиран: Ова 3 знака ће до краја мјесеца газити по злату

Извор:

Крстарица

15.02.2026

09:29

Коментари:

0
Космички џекпот је активиран: Ова 3 знака ће до краја мјесеца газити по злату
Фото: Unsplash

Доста је било чекања и празних обећања! Од 15. фебруара креће период који астролози називају космички џекпот. Специфични планетарни аспекти су се поклопили тако да бришу сиромаштво из кода ова три знака. Више нема препрека, нема застоја – само чиста, незаустављива енергија новца и благослова која вам стиже директно у руке!

Актуелно поравнање Јупитера и Венере доноси енергију која директно погађа сектор финансија и личне имовине. Ово није вријеме за пасивно чекање, већ за препознавање сигнала које окружење шаље. Транзитни аспекти указују на то да ће се до краја мјесеца отворити путеви који су мјесецима били блокирани администрацијом или недостатком прилика.

Шта је заправо космички џекпот?

Космички џекпот представља риједак астролошки транзит гдје се планети среће и експанзије подударају са кључним тачкама у пољу зараде. То ствара низ повољних околности које омогућавају брзу реализацију послова, поврат старих потраживања или изненадне бонусе који долазе кроз споредне канале информисања.

Рибе

Рибе се налазе у самом центру овог астролошког преокрета. Досадашња несигурност око улагања или промјена на послу сада добија јасан епилог. Аспекти указују на то да приходи долазе кроз сарадњу са особама које су раније сматране небитним контактима. Прецизна поставка планета сугерише да ће једна понуда, која на први поглед дјелује скромно, бити основа за озбиљну дугорочну стабилност.

Стријелац

Стријелац пролази кроз фазу у којој се сваки прорачунат ризик вишеструко исплаћује. Док окружење оклијева, припадници овог знака виде шансе у секторима који су у експанзији. Њихова природна склоност ка ширењу видика сада је подржана транзитом који доноси конкретне, опипљиве резултате. Кључ успјеха до краја мјесеца лежи у брзини реакције на информације које долазе из пословних кругова, а не кроз напоран физички рад.

Шкорпија

Шкорпија улази у зону гдје се стари контакти претварају у суво злато. Постоји јасан астролошки показатељ да ће се једна стара идеја, која је била архивирана због недостатка средстава, сада реализовати уз минималан напор. Фокус треба да буде на завршавању започетих процеса, јер се управо у старим, „заборављеним“ пословима крије највећи финансијски потенцијал до првог у мјесецу.

Замке које треба избјећи до краја мјесеца

Највећа препрека у оваквим циклусима је ослањање искључиво на круту логику и чекање момента који дјелује „савршено“. Космички џекпот не функционише по принципу случајности, већ синхроницитета – прилике се појављују кроз низ наизглед неповезаних догађаја који воде ка истом циљу. Претјерано анализирање сваке ситнице само троши вријеме, док фокус на рјешавање онога што је тренутно „на столу“ отвара врата за озбиљан прилив капитала.

Боривоје Голубовић

Република Српска

Голубовић: Наставак значајних улагања у школску инфраструктуру

Умјесто страха од грешке, приоритет треба да буде акција. Планетарни транзити јасно поручују да је пасивност једини сигуран начин да се ова енергија проспе. Они који препознају тренутак и покрену се упркос несигурности, завршиће мјесец са значајно другачијим стањем на рачуну.

Да ли сте већ примјетили нагле промјене у понудама које добијате или се и даље ослањате на старе методе које више не доносе резултат, преноси Крстарица.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

pare

мјесечни хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Голубовић: Наставак значајних улагања у школску инфраструктуру

Република Српска

Голубовић: Наставак значајних улагања у школску инфраструктуру

2 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Западном Балкану нису потребни нови војни савези попут оног Хрватске, Албаније и тзв. Косова

2 ч

0
Фудбалер брутално претукао Катарину: Мама, не могу више...

Србија

Фудбалер брутално претукао Катарину: Мама, не могу више...

2 ч

0
Муж Татјане Јечменице у шок соби: Љекари данас доносе одлуку о операцији

Србија

Муж Татјане Јечменице у шок соби: Љекари данас доносе одлуку о операцији

3 ч

0

Више из рубрике

Погледајте шта вам звијезде данас поручују

Занимљивости

Погледајте шта вам звијезде данас поручују

3 ч

0
Киша пара пљуштаће наредне седмице за ове знакове

Занимљивости

Киша пара пљуштаће наредне седмице за ове знакове

14 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

У четири хороскопска знака рађају се најздравији људи

17 ч

0
Љубав. вјенчање

Занимљивости

Пет знакова не могу да смисле Дан заљубљених, јесте ли и ви такви?

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

11

Виц дана: Ескими у пустињи

12

00

Бивши украјински министар приведен на граници

11

57

Срећко умјесто на ражњу, завршио као љубимац: Невјероватна судбина најстаријег вепра

11

54

Линдзи Вон напустила болницу

11

40

Минић: Требамо се сјетити духа српског ратника

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner