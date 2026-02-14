Logo
У четири хороскопска знака рађају се најздравији људи

14.02.2026

18:34

horoskop astrologija
Фото: Unsplash

Неки људи природно дјелују отпорније, те се брже опорављају уколико дође до проблема.

Често имају стабилну енергију, добру равнотежу између обавеза и одмора, те слушају сигнале свог тијела.

У астрологији се верује да одређени хороскопски знакови имају израженију склоност таквој отпорности.

Болница

Здравље

Био је мртав 40 минута: Пробудио се слијеп, али као друго човјек

Према звијездама, најздравији људи често се рађају у ова четири знака.

Бик

Људи рођени у овом знаку познати су по стабилности и снажној повезаности са својим тијелом. Обично имају добар осјећај за границе и знају када би требало да успоре.

Не исцрпљују се непотребно и ријетко игноришу знакове умора.

Воле рутину, што им помаже да одрже равнотежу и стабилно здравље. Управо та умјереност често их штити од честих болести.

Дјевица

Дјевице су знак који природно води рачуна о детаљима, укључујући здравље и свакодневне навике.

Људи рођени у овом знаку склони су да посматрају своје тијело и да реагују на промјене.

Често пазе на исхрану, хигијену и редован одмор. Не воле хаос, па им одговара организован стил живота.

Због тога се често успешно носе с мањим здравственим проблемима прије него што се погоршају.

Јарац

Људи рођени у знаку Јарца познати су по издржљивости и снажној дисциплини. Иако раде више него што би требало, ријетко губе контролу над собом.

Имају високу толеранцију на стрес и ријетко паниче због мањих тегоба. Њихово тијело често се прилагођава захтјевним околностима. Управо та ментална и физичка отпорност повезује их с добрим здрављем, преноси Б92.

Лав

Лавови имају снажну животну енергију и природну виталност. Људи рођени у овом знаку често су пуни снаге и оптимизма.

Не воле да се осјећају слабо, па инстинктивно брину о себи када осјете пад енергије. Позитивним ставом лакше се носе с изазовима и стресом. Та комбинација енергије и самопоуздања често се одражава и на њихово здравље.

Хороскоп

астрологија

