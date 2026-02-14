Logo
Херцеговци прославили славу винограда

Бојан Носовић

14.02.2026

19:38

Свечано је било на сваком педљу херцеговачког виногорја. Обиљежен је Свети Трифун заштитник виноградара. Уз његову помоћ и труд вриједних Херцеговаца сигурно је да ће и ова година дати најбоље капљице.

"Ова година је кренула доста добро, имали смо јако лијепо вријеме на самом почетку године, тако да смо на локалитету Засад поље већ завршили резидбу. Данас крећемо са резидбом у царским виноградима то је најзначајнија операција која се врши у самом винограду", казао је винар Радован Вукоје.

Од резидбе зависе родност, бујност а поготово квалитет будућих гроздова. Обичај је да се на Светог Трифуна лозе орезује, чокоти се залијевају вином а виногради се освештавају. Све то је урађено у чувеним Царским виноградима у Ушћу код Требиња.

"Даће Бог да и ова година буде родна, томе се надамо и молитвама светога мученика Трифуна кога данас славимо и кога винари традиционално славе као свога заштитника и због тога је данас у Херцеговини велики празник зато што има много винограда и много винара", изјавио је свештеник Велимир Ковач.

Много је и труда који се треба уложити од данашњег па све до подрума гдје се прави најбоље вино кога Херцеговина има у изобиљу.

Народно вјеровање каже, ако је на данашњи дан киша онда ће година бити родна. Била је прошла зато су стигла признања из свих дијелова свијета.

Управо вино из Царских винограда је привукло највише награда које су стигле из Енглеске, Америка и региона. Чувена херцеговачка жилавка је наставила да осваја свијет.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

