Гимназијски генијалци остварили изузетне резултате

Љубав према науци код неких се открије рано. Код Наташе – већ у седмом разреду. На приједлог наставнице почиње да се такмичи из математике и физике и убрзо схвата да је то њен пут. Данас иза себе има наступе до државног нивоа, а паралелно већ четири године тренира карате.
"Средња школа доста пружа имам јако доброг ментора за математику, док информатику ствари које мене лично занимају не радимо толико на редовној настави, што највише стичем знања на конференцијама и камповима. Веома често се зна десити да ми буде досадно и онда се трудим да гледам позадину тога што учимо да си нађем неку занимацију и имам професора, који заиста могу помоћи у томе да се подигне на виши ниво", испричала је ученик бањалучке Гимназије Наташа Радојковић.
Док су други учили слова, он је већ рачунао. Кроз шах, карте и загонетке развијао је логичко размишљање, а такмичења су услиједила већ у основној школи. У осмом разреду изборио је пласман на Јуниорску Балканијаду из математике.
"Ја имам доста широка интересовања, па ми није проблем што имамо велики број предмета иако је то математички смјер, имамо доста језика и друштвених наука, али рецимо на природним наукама то је доста што ми радимо на часу сам ја радио раније и није ми занимљиво и изазовно али имам времена да код куће радим", истакао је ученик бањалучке Гимназије Андреј Крчмар.
Међународна такмичења траже озбиљне припреме и много индивидуалног рада. Уз систем и добре менторе, каже, све је могуће – иако је притисак велики.
"Три пута сам ишао на међународну математичку олимпијаду, што је најјачи и најпрестижније математичко такмичење уопште. На ком сам освојио двије сребрне и једну златну медаљу затим на нивоу БиХ три пута која су квалификациона и освојио сам прво мјесто. Такмичио сам се из информатике и ту сам оставио пласман на највиши ниво такмичења и из физике на нивоу БиХ", додао је Крчмар.
Ипак, упркос медаљама и резултатима, Андреју и Наташи је најважније да остану дио своје генерације – да иду у корак са вршњацима, у истим клупама и са истим сновима.
