Logo
Large banner

Гимназијски генијалци остварили изузетне резултате

Извор:

АТВ

14.02.2026

19:27

Коментари:

0

Љубав према науци код неких се открије рано. Код Наташе – већ у седмом разреду. На приједлог наставнице почиње да се такмичи из математике и физике и убрзо схвата да је то њен пут. Данас иза себе има наступе до државног нивоа, а паралелно већ четири године тренира карате.

"Средња школа доста пружа имам јако доброг ментора за математику, док информатику ствари које мене лично занимају не радимо толико на редовној настави, што највише стичем знања на конференцијама и камповима. Веома често се зна десити да ми буде досадно и онда се трудим да гледам позадину тога што учимо да си нађем неку занимацију и имам професора, који заиста могу помоћи у томе да се подигне на виши ниво", испричала је ученик бањалучке Гимназије Наташа Радојковић.

Док су други учили слова, он је већ рачунао. Кроз шах, карте и загонетке развијао је логичко размишљање, а такмичења су услиједила већ у основној школи. У осмом разреду изборио је пласман на Јуниорску Балканијаду из математике.

"Ја имам доста широка интересовања, па ми није проблем што имамо велики број предмета иако је то математички смјер, имамо доста језика и друштвених наука, али рецимо на природним наукама то је доста што ми радимо на часу сам ја радио раније и није ми занимљиво и изазовно али имам времена да код куће радим", истакао је ученик бањалучке Гимназије Андреј Крчмар.

Међународна такмичења траже озбиљне припреме и много индивидуалног рада. Уз систем и добре менторе, каже, све је могуће – иако је притисак велики.

"Три пута сам ишао на међународну математичку олимпијаду, што је најјачи и најпрестижније математичко такмичење уопште. На ком сам освојио двије сребрне и једну златну медаљу затим на нивоу БиХ три пута која су квалификациона и освојио сам прво мјесто. Такмичио сам се из информатике и ту сам оставио пласман на највиши ниво такмичења и из физике на нивоу БиХ", додао је Крчмар.

Ипак, упркос медаљама и резултатима, Андреју и Наташи је најважније да остану дио своје генерације – да иду у корак са вршњацима, у истим клупама и са истим сновима.

Подијели:

Тагови :

Бањалука

Gimnazija

matematika

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Предложен притвор за возача трамваја смрти

2 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

У четири хороскопска знака рађају се најздравији људи

2 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Европа одлучила да зарати са Русијом до 2030. године

2 ч

0
Марко Микић

Србија

Огласио се отац Марка Микића (38) који је умро послије операције крајника

2 ч

1

Више из рубрике

гријање

Бања Лука

Дио Бањалуке данас без гријања

11 ч

0
Драшко Станивуковић

Бања Лука

Ништа од посла: Дефинитивно поништен Станивуковићев тендер за расвјету од 35 милиона

1 д

3
Клизиште у Љубачеву

Бања Лука

У току санација великог клизишта код Бањалуке

1 д

0
Бањалука: Најављен генерални штрајк, вртићи вјероватно потпуно престају са радом

Бања Лука

Бањалука: Најављен генерални штрајк, вртићи вјероватно потпуно престају са радом

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

53

Нема више гледања кроз прсте: Једна грешка на граници може скупо да вас кошта

20

44

Трагедија у Котор Вароши: Полицајац починио самоубиство

20

40

Mуж Tатјане Jечменице прикључен на апарате

20

28

Спасити вјенчање: Љубав је лијек за све!

20

23

Сутра је Сретење Господње: Овај дан се сматра сусретом Бога и људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner