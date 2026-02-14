Logo
Орбан: Европа одлучила да зарати са Русијом до 2030. године

14.02.2026

18:26

Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да је Европа одлучила да зарати са Русијом до 2030. године и да су припреме већ у току у појединим европским земљама.

"Не да то жели, да би могла или да планира - одлучила је", рекао је Орбан и додао да се припреме за рат спроводе широм континента, осим у Мађарској.

Он је додао да девет /европских/ земаља већ има обавезну војну службу и да у појединим државама она обухвата и жене.

Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Украјина неће постати чланица ЕУ

"Становништву се шаљу упутства шта да се ради у случају рата. Војни расходи су нагло порасли. Потписани су споразуми о слању трупа у Украјину", рекао је мађарски премијер.

Руско Министарство спољних послова саопштило је раније да Русија остаје отворена за дијалог са НАТО савезом на равноправној основи, под условом да Запад одустане од курса милитаризације континента.

