Мелони: Италија у Одбору за мир као земља посматрач

14.02.2026

16:01

Đorđa Meloni Italija premijerka
Фото: Танјуг/АП

Италија планира да учествује у Одбору за мир америчког предсједника Доналда Трампа као земља посматрач, изјавила је италијански премијер Ђорђа Мелони.

Мелонијева је раније рекла да Италија не може да постане чланица тог тијела из уставних разлога.

Она је навела да је Вашингтон позвао Италију да се придружи као земља посматрач, што је описала као "добро рјешење", пренијела је агенција ДПА.

Мелонијева је рекла да је присуство Италије и Европе важно да би се стабилизовала ситуација на Блиском истоку.

Повеља о оснивању Одбора за мир за Газу потписана је 22. јануара на церемонији на маргинама Свјетског економског форума у Давосу.

Први састанак Одбора заказан је за четвртак, 19. фебруар, у Вашингтону, а фокус ће бити на обнови Појаса Газе и новчаним доприносима чланица Одбора.

