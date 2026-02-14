Logo
Аустралка освојила злато у новој олимпијској дисциплини

14.02.2026

17:00

Џакара Ентони
Фото: Tanjug/AP Photo/Lindsey Wasson

Аустралијска скијашица Џакара Ентони освојила је данас златну медаљу у слободном скијању у дисциплини дуал могулс на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини.

Ентони је у финалу побиједила Американке Џејлин Кауф резултатом 20:15. Бронзану медаљу освојила је Американка Елизабет Лемли, која је побиједила Францускињу Перин Лафон са 18:17.

Дуал могулс је нова олимпијска дисциплина, у којој се скијаши боре у директним дуелима и паралелно се спуштају кроз стазу са хупсерима, а поред брзине оцјењују се и техника завоја, као и акробатски елементи у скоковима.

