Аустралка освојила злато у новој олимпијској дисциплини

14.02.2026
Аустралијска скијашица Џакара Ентони освојила је данас златну медаљу у слободном скијању у дисциплини дуал могулс на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини.
Ентони је у финалу побиједила Американке Џејлин Кауф резултатом 20:15. Бронзану медаљу освојила је Американка Елизабет Лемли, која је побиједила Францускињу Перин Лафон са 18:17.
Дуал могулс је нова олимпијска дисциплина, у којој се скијаши боре у директним дуелима и паралелно се спуштају кроз стазу са хупсерима, а поред брзине оцјењују се и техника завоја, као и акробатски елементи у скоковима.
