Logo
Large banner

Непокретна сам, морам опет на операцију: Огласила се Линдзи Вон

Извор:

Агенције

13.02.2026

19:15

Коментари:

0
Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Америчка скијашка легенда Линдзи Вон доживјела је тежак пад у спусту на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини.

Након пада могло се чути како вришти од болова, а са стазе је евакуисана најпре носилима, а потом и хеликоптером.

Велика шампионка, која је на Играма наступила упркос ранијој повреди предњег укрштеног лигамената, истакла је да јој пажња фанова из цијелог свијета много значи.

zubi stomatolog pixabay

Србија

Драма у ординацији: Млађем мушкарцу стало срце током зубарске интервенције

“Хвала свима који ми шаљу цвијеће, писма и… ајкуле”, рекла је Вон уз осмијех, показујући притом плишану играчку у свом заглављу.

“И плишане животиње… Много ми је то све помогло у ових тешких неколико дана у болници. Коначно се осјећам опет својом, али преда мном је дуг, дуг пут", рекла је.

“Сутра (у суботу) ме чека још једна операција, надам се да ће проћи добро и да онда могу да идем кући. Још су неизвјесни наредни кораци… У болници сам, углавном непокретна, али пријатељи и породица ми долазе…”, признала је Американка, не скривајући да јој физичка ограничења тренутно тешко падају.

Упркос томе што је прикована за кревет, истакла је да јој снагу дају људи којима је окружена, али и резултати њених сународника на борилиштима.

Novak Đoković

Тенис

Ђоковић: Осећам се као Грк

“Писма и цвијеће, све ово што сам споменула, стварно је невјероватно, у том погледу сам срећна што имам толико људи који ми помажу да прођем кроз ово. Хвала свима”, поручила је Вон, додајући на крају да јој успјеси тима САД такође уливају неопходну енергију за опоравак.

Подијели:

Тагови :

Линдзи Вон пад

Линдзи Вон

ЗОИ 2026

Милано Кортина 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

Остали спортови

Линдзи Вон би могла да се суочи са ампутацијом

10 ч

0
Француски хирург: Линдзи Вон би могла имати доживотне посљедице

Остали спортови

Француски хирург: Линдзи Вон би могла имати доживотне посљедице

13 ч

0
Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

Остали спортови

Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

1 д

0
Лиу Ђиају

Остали спортови

Страшна сцена: Кинескиња пала на главу и није могла да се мрдне на ЗОИ

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

01

Захарова: Запад би требало да разговара о терору над цивилима, а не о спонзорисању Кијева

21

45

Сутра су Велике задушнице, а ово никако не треба да радите

21

34

Цвијановић са директором Националног савјета за енергетску доминацију при Бијелој кући

21

27

Још једна сједница на коју није дошао само онај ко је требао

21

26

Гужве на три гранична прелаза

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner