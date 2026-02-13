Непокретна сам, морам опет на операцију: Огласила се Линдзи Вон

Извор:
Америчка скијашка легенда Линдзи Вон доживјела је тежак пад у спусту на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини.
Након пада могло се чути како вришти од болова, а са стазе је евакуисана најпре носилима, а потом и хеликоптером.
Велика шампионка, која је на Играма наступила упркос ранијој повреди предњег укрштеног лигамената, истакла је да јој пажња фанова из цијелог свијета много значи.
“Хвала свима који ми шаљу цвијеће, писма и… ајкуле”, рекла је Вон уз осмијех, показујући притом плишану играчку у свом заглављу.
“И плишане животиње… Много ми је то све помогло у ових тешких неколико дана у болници. Коначно се осјећам опет својом, али преда мном је дуг, дуг пут", рекла је.
“Сутра (у суботу) ме чека још једна операција, надам се да ће проћи добро и да онда могу да идем кући. Још су неизвјесни наредни кораци… У болници сам, углавном непокретна, али пријатељи и породица ми долазе…”, признала је Американка, не скривајући да јој физичка ограничења тренутно тешко падају.
Упркос томе што је прикована за кревет, истакла је да јој снагу дају људи којима је окружена, али и резултати њених сународника на борилиштима.
“Писма и цвијеће, све ово што сам споменула, стварно је невјероватно, у том погледу сам срећна што имам толико људи који ми помажу да прођем кроз ово. Хвала свима”, поручила је Вон, додајући на крају да јој успјеси тима САД такође уливају неопходну енергију за опоравак.
