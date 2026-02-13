Logo
Large banner

Француски хирург: Линдзи Вон би могла имати доживотне посљедице

Извор:

Индекс

13.02.2026

08:29

Коментари:

0
Француски хирург: Линдзи Вон би могла имати доживотне посљедице
Фото: Tanjug/AP Photo/Giovanni Auletta

Нaкон тешког пада у спусту на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини, наставак скијашке каријере Линдзи Вон (41) доведен је у питање. Француски хирург и специјалиста за колена др Бертран Сонери-Коте дао је прогнозу о природи повреде америчке атлетичарке, напомињући да би се она могла суочити са доживотним посљедицама.

Доктор из ортопедског центра у Лиону, који је оперисао бројне врхунске спортисте, сматра да је сада примарни циљ спасити ногу, а не размишљати о повратку на стазу, пише РМЦ Спорт . Др Сонери-Коте је изразила сумњу у могућност опоравка до нивоа повратка врхунском спорту.

Објаснио је да фотографије објављене на њеном Инстаграм налогу, које приказују спољни фиксатор на њеној лијевој нози, указују на изузетну тежину повреде. „Та огромна игла доказује да нису били у могућности да потпуно санира прелом. То је привремено рјешење. Њена повреда је изузетно озбиљна и изазиваће јој проблеме мјесецима, а могла би имати доживотне посљедице“, рекао је.

Повреде типичне за саобраћајне незгоде

Хирург је нагласио да је ова врста повреде једна од најгорих за професионалног спортисту јер захтијева стално праћење, а немогуће је дати прогнозу само неколико дана након несреће.

Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон опет у врху трендинга: Експлицитни садржај ''незаобилазан'' у биографији

„Да бисмо разумјели озбиљност ситуације, морамо знати да се ове врсте прелома углавном виђају у саобраћајним незгодама, посебно код мотоциклиста. Данас нико са сигурношћу не може рећи да неће имати дугорочне посљедице“, објаснио је он.

Прелом је био превише сложен за хитну поправку

Употреба спољашњег фиксатора, према ријечима др Сонери-Коте, значи да прелом није могао бити одмах саниран из два могућа разлога.

„Или је било много едема или је кост скоро била згњечена. Остаје вам слагалица гдје морате да сложите дијелове, а то је веома компликовано“, рекао је. Додао је да њене претходне повреде нису директно утицале на лијечење ове повреде, али да је њено друго кољено, које има титанијумску протезу, представљало додатни ризик.

Сумњив учинак чак и прије повреде

Доктор је открио да је Амерички скијашки савез дозволио Вон да се такмичи упркос ризицима које представља протеза. „Имамо сличан случај у Француској и наш скијашки савез није дозволио спортисти да се такмичи. Када паднете са протезом, штета може бити огромна. Амерички савез је очигледно дозволио, то је био велики ризик, и она је била свјесна тога“, рекао је он.

ana ivanovic instagram

Остали спортови

Спортски свијет је у шоку: Огласила се Ана Ивановић

Такође је поменуо недавну дебату на међународном конгресу специјалиста о томе да ли би Вон уопште требало да се такмичи са покиданим предњим укрштеним лигаментом, при чему је већина закључила да је то изводљиво, али ризично.

Приоритет је спасити ногу

Линдзи Вон је под појачаним надзором. „Након што прође кроз ову критичну фазу, биће неопходно поставити плочице како би се кост правилно реконструисала, али временски оквир је непредвидив. Проћи ће мјесеци прије него што буде могла нормално да хода“, рекла је др Сонери-Котет.

„Њен циљ данас је првенствено да спасе ногу и да поново може да хода. Мислим да још увијек нисмо у фази да говоримо о повратку врхунском скијању. Неке повреде попут њене могу се завршити ампутацијом“, закључио је хирург.

(индекс)

Подијели:

Тагови :

Линдзи Вон пад

Линдзи Вон

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Линдзи Вон се огласила послије друге операције: „Не жалим“

Остали спортови

Линдзи Вон се огласила послије друге операције: „Не жалим“

2 д

0
Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

Остали спортови

Линдзи Вон за 12 секунди такмичења на ЗОИ, зарадила чак 13 пута више него за освајање медаље

3 д

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Отац Линдзи Вон након свега: Неће више скијати

3 д

0
Линдзи Вон тајно оперисана други пут

Остали спортови

Линдзи Вон тајно оперисана други пут

3 д

0

Више из рубрике

Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

Остали спортови

Украјинац избачен са Зимских олимпијских игара: Разлог је - кацига

1 д

0
Лиу Ђиају

Остали спортови

Страшна сцена: Кинескиња пала на главу и није могла да се мрдне на ЗОИ

1 д

0
Штурла Холм Лагрид

Остали спортови

Олимпијац јавно признао прељубу на ЗОИ: Стигао одговор бивше д‌јевојке

1 д

0
Јута Лердам

Остали спортови

Брука на ЗОИ: Добили медаље које морају да поправљају, у току истрага

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

57

Нова пријава против бизнисмена из Дубице, оштетио фирму за 2,4 милиона КМ

12

53

Влада Српске: Поводом Сретења у понедјељак нерадни дан

12

50

Возила смрскана: Судар камиона и два аутомобила на путу Добој-Дервента

12

37

Откривени случајеви афричке куге свиња

12

37

Одборнику у БиХ запаљен аутомобил

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner