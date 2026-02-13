Француски хирург: Линдзи Вон би могла имати доживотне посљедице

Извор:
Индекс
13.02.2026
08:29
Коментари:0
Нaкон тешког пада у спусту на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини, наставак скијашке каријере Линдзи Вон (41) доведен је у питање. Француски хирург и специјалиста за колена др Бертран Сонери-Коте дао је прогнозу о природи повреде америчке атлетичарке, напомињући да би се она могла суочити са доживотним посљедицама.
Доктор из ортопедског центра у Лиону, који је оперисао бројне врхунске спортисте, сматра да је сада примарни циљ спасити ногу, а не размишљати о повратку на стазу, пише РМЦ Спорт . Др Сонери-Коте је изразила сумњу у могућност опоравка до нивоа повратка врхунском спорту.
Објаснио је да фотографије објављене на њеном Инстаграм налогу, које приказују спољни фиксатор на њеној лијевој нози, указују на изузетну тежину повреде. „Та огромна игла доказује да нису били у могућности да потпуно санира прелом. То је привремено рјешење. Њена повреда је изузетно озбиљна и изазиваће јој проблеме мјесецима, а могла би имати доживотне посљедице“, рекао је.
Хирург је нагласио да је ова врста повреде једна од најгорих за професионалног спортисту јер захтијева стално праћење, а немогуће је дати прогнозу само неколико дана након несреће.
Остали спортови
Линдзи Вон опет у врху трендинга: Експлицитни садржај ''незаобилазан'' у биографији
„Да бисмо разумјели озбиљност ситуације, морамо знати да се ове врсте прелома углавном виђају у саобраћајним незгодама, посебно код мотоциклиста. Данас нико са сигурношћу не може рећи да неће имати дугорочне посљедице“, објаснио је он.
Употреба спољашњег фиксатора, према ријечима др Сонери-Коте, значи да прелом није могао бити одмах саниран из два могућа разлога.
„Или је било много едема или је кост скоро била згњечена. Остаје вам слагалица гдје морате да сложите дијелове, а то је веома компликовано“, рекао је. Додао је да њене претходне повреде нису директно утицале на лијечење ове повреде, али да је њено друго кољено, које има титанијумску протезу, представљало додатни ризик.
Доктор је открио да је Амерички скијашки савез дозволио Вон да се такмичи упркос ризицима које представља протеза. „Имамо сличан случај у Француској и наш скијашки савез није дозволио спортисти да се такмичи. Када паднете са протезом, штета може бити огромна. Амерички савез је очигледно дозволио, то је био велики ризик, и она је била свјесна тога“, рекао је он.
Остали спортови
Спортски свијет је у шоку: Огласила се Ана Ивановић
Такође је поменуо недавну дебату на међународном конгресу специјалиста о томе да ли би Вон уопште требало да се такмичи са покиданим предњим укрштеним лигаментом, при чему је већина закључила да је то изводљиво, али ризично.
Линдзи Вон је под појачаним надзором. „Након што прође кроз ову критичну фазу, биће неопходно поставити плочице како би се кост правилно реконструисала, али временски оквир је непредвидив. Проћи ће мјесеци прије него што буде могла нормално да хода“, рекла је др Сонери-Котет.
„Њен циљ данас је првенствено да спасе ногу и да поново може да хода. Мислим да још увијек нисмо у фази да говоримо о повратку врхунском скијању. Неке повреде попут њене могу се завршити ампутацијом“, закључио је хирург.
(индекс)
Остали спортови
2 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
3 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
1 д0
Остали спортови
2 д0
Најновије
Најчитаније
12
57
12
53
12
50
12
37
12
37
Тренутно на програму