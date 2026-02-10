Линдзи Вон се огласила послије друге операције: „Не жалим“

Извор:
10.02.2026
Америчка скијашица Линдзи Вон подвргнута је још једној операцији у Тревизу и налази се у стабилном стању послије тешког пада који је доживела у недјељу током спуста на Зимским олимпијским играма у Милану и Кортини.
Како преноси Анса, Вон је у недјељу имала операцију како би се стабилизовало њено стање, а у понедјељак је имала дуплу операцију како би се смањио прелом бутне кости лијеве ноге.
Вон је на лијевој нози имала спољну фиксацију након што је прије десет дана покидала лигаменте колена. Послије страшног пада Вон се и први пут огласила на друштвеним мрежама.
„Мој олимпијски сан се није завршио онако како сам га замишљала. Није то био крај као из бајке или филмска прича са срећним завршетком - био је то једноставно, живот. Усудила сам се да сањам и напорно сам радила да то остварим. Јер у спусту, у алпском скијању, разлика између добре, тактичке путање и катастрофалне повреде може бити свега пет инча. Била сам само пет инча превише 'тесно' на линији, када је моја десна рука закачила капију, изврнула ме и довела до пада. Моји (покидани) укрштени лигаменти и раније повреде нису имале никакве везе са овим падом“, написала је прослављена скијашица.
Потом је објаснила повреду
„Нажалост, задобила сам сложен прелом потколенице (тибије), који је тренутно стабилан, али ће захтијевати више операција како би се правилно санирао. Иако се јуче није завршило онако како сам се надала и упркос снажном физичком болу који је услиједио, немам жаљења. Стајати јуче на стартној капији био је невјероватан осјећај који никада нећу заборавити. Сазнање да сам стајала тамо са реалном шансом да побједим било је само по себи побједа. Такође сам знала да је тркање ризик. Увијек је било и увијек ће бити, овај спорт је изузетно опасан“, написала је Вон.
Имала је поруку за све оне који је прате.
„И слично као у скијању, у животу преузимамо ризике. Сањамо. Волимо. Скачемо. И понекад паднемо. Понекад нам се сломи срце. Понекад не остваримо снове за које знамо да смо могли. Али то је и љепота живота - имамо прилику да покушамо. Покушала сам. Сањала сам. Скочила сам. Надам се да ћете из мог пута понијети то да имате храбрости да се усудите на велике снове. Живот је прекратак да не бисте ризиковали због себе. Јер једини прави неуспјех у животу је не покушати. Вјерујем у вас, као што сте ви вјеровали у мене“, написала је Линдзи Вон.
Америчка скијашица је у недељу током спуста у првој половини стазе руком закачила капију, изгубила равнотежу и пала при великој брзини.
Љекарска и спасилачка екипа су брзо реаговале, а скијашица је хеликоптером транспортована у болницу, прво у Кортини, а потом у Тревизу.
Вон (41) се 2024. вратила такмичењу након петогодишње паузе.
