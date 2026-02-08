Logo
Large banner

Линдзи Вон оперисана!

Извор:

Б92

08.02.2026

20:15

Коментари:

0
Линдзи Вон оперисана!
Фото: Tanjug/AP Photo/Giovanni Auletta

Америчка скијашка легенда Линдзи Вон оперисана је због прелома ноге у једној болници у Италији.

Оперативни захват је дошао након што је њен храбар покушај да освоји олимпијско злато у спусту, упркос покиданом лигамента колена, завршен тешким падом послије свега 13 секунди трке у недjељу.

Вон се налази на лијечењу у болници Ка Фончело у сјеверном италијанском граду Тревижо, гдје је хеликоптером пребачена послије пада велике брзине у Кортини.

Линдзи Вон

Остали спортови

Линдзи Вон опет у врху трендинга: Експлицитни садржај ''незаобилазан'' у биографији

У саопштењу болнице наводи се да је "у поподневним часовима подвргнута ортопедској операцији ради стабилизације прелома задобијеног на лијевој нози".

Извор је за Ројтерс изјавио да се она налази под надзором у јединици интензивне његе, гдје има већу приватност, и нагласио да њен живот није угрожен.

(б92)

Подијели:

Тагови:

Линдзи Вон

Линдзи Вон пад

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Линдзи Вон у стабилном стању

Остали спортови

Линдзи Вон у стабилном стању

2 ч

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Сестра Линдзи Вон била ван себе када се догодио ужасан пад, огласила се: "Када видиш како је износе..."

3 ч

0
Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

Остали спортови

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

6 ч

0
Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!

Остали спортови

Језиве сцене на ЗОИ: Стравичан пад Линдзи Вон!

7 ч

0

Више из рубрике

spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Линдзи Вон опет у врху трендинга: Експлицитни садржај ''незаобилазан'' у биографији

2 ч

0
Линдзи Вон у стабилном стању

Остали спортови

Линдзи Вон у стабилном стању

2 ч

0
spust lindzi von video povreda zimske olimpijske igre 2026

Остали спортови

Сестра Линдзи Вон била ван себе када се догодио ужасан пад, огласила се: "Када видиш како је износе..."

3 ч

0
Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

Остали спортови

Крици одјекивали стазом: Линдзи Вон хеликоптером пребачена у болницу, крај каријере?

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

41

Стевановић: Када су видјели Бланушу и Тривићку, људи су се окренули и нагрнули са нама

20

38

Каран - Блануша: Резултати избора по градовима и општинама

20

29

Преокрет у Приједору: Синиша Каран однио побједу

20

16

Додик честитао побједу Карану

20

15

Линдзи Вон оперисана!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner