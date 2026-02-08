Извор:
08.02.2026
Америчка скијашка легенда Линдзи Вон оперисана је због прелома ноге у једној болници у Италији.
Оперативни захват је дошао након што је њен храбар покушај да освоји олимпијско злато у спусту, упркос покиданом лигамента колена, завршен тешким падом послије свега 13 секунди трке у недjељу.
Вон се налази на лијечењу у болници Ка Фончело у сјеверном италијанском граду Тревижо, гдје је хеликоптером пребачена послије пада велике брзине у Кортини.
У саопштењу болнице наводи се да је "у поподневним часовима подвргнута ортопедској операцији ради стабилизације прелома задобијеног на лијевој нози".
Извор је за Ројтерс изјавио да се она налази под надзором у јединици интензивне његе, гдје има већу приватност, и нагласио да њен живот није угрожен.
