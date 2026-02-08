Сестра Линдзи Вон била ван себе када се догодио ужасан пад, огласила се: "Када видиш како је износе..."

Извор:
Данашњи дан Зимских олимпијских игара, нажалост, обиљежио је велики пад Линдзи Вон у спусту, коју је задесила велика несрећа и на овај начин, највјероватније је завршила са наступима на Играма, у својој каријери.
Она је, и поред савјета љекара да се не такмичи, изашла са 41 годином на стазу. Била је 13. по реду, све је дјеловало добро на првој кривини, већ након 20-ак секунди су кренули проблеми, а онда је услиједио пад.
Није било нимало пријатно гледати сцене како она лежи чекајући помоћ, док је јаукала, причајући "О, мој Боже...", а њени крици чули су се и у уживо преносу. Касније је по њу стигао хеликоптер, који ју је превезао у болницу.
Прве информације говоре да је у стабилном стању, а Карин Килдоу, сестра Линдзи Вон, јавила се и за сајт Олимпијских игара рекла:
- То је дефинитивно посљедња ствар коју смо жељели да видимо. Десило се брзо. Када се то догоди, одмах се надаш да је она добро. Било је застрашујуће, јер када почнеш да видиш како се изводе носила, то није добар знак - рекла је сестра Линдзи Вон.
