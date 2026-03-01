Logo
Авио-превозници и данас отказују летове

01.03.2026

09:23

Авион, лет
Фото: Pixabay/outsideclick

Авио-компаније су наставиле да отказују летове широм Блиског истока, јер је велики дио регионалног ваздушног простора и даље затворен, дан након што су Сједињене Државе и Израел покренули нападе на Иран.

Ваздушни простор изнад Ирана, Ирака, Кувајта, Израела, Бахреина, Уједињених Арапских Емирата и Катара и даље је потпуно празан, показују мапе сервиса за праћење летова "Флајтрадар24".

илу-Дубаи

Свијет

Бањалучанка у Дубаију: Овдје има много људи из БиХ, не знамо како ћемо кући

Главни аеродроми на Блиском истоку, укључујући Дубаи, Абу Даби и Доху, затворени су због удара које од јуче врши Иран.

Летове је отказало више од 20 авио-превозника из Европе, Сјеверне Америке и Азије.

Иран

Иран вијести

Израел Иран

Дубаи вести

