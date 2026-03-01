Авио-превозници и данас отказују летове

Извор:
Агенције
01.03.2026
09:23
Коментари:0
Авио-компаније су наставиле да отказују летове широм Блиског истока, јер је велики дио регионалног ваздушног простора и даље затворен, дан након што су Сједињене Државе и Израел покренули нападе на Иран.
Ваздушни простор изнад Ирана, Ирака, Кувајта, Израела, Бахреина, Уједињених Арапских Емирата и Катара и даље је потпуно празан, показују мапе сервиса за праћење летова "Флајтрадар24".
Свијет
Бањалучанка у Дубаију: Овдје има много људи из БиХ, не знамо како ћемо кући
Главни аеродроми на Блиском истоку, укључујући Дубаи, Абу Даби и Доху, затворени су због удара које од јуче врши Иран.
Летове је отказало више од 20 авио-превозника из Европе, Сјеверне Америке и Азије.
Најновије
Најчитаније
12
01
11
59
11
53
11
45
11
35
Тренутно на програму