Mинић: Почетак трагедије и убиство цивила не може се славити

01.03.2026
Премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је Влада прогласила 1. март Даном жалости у Српској, јер сматра да се почетак трагедије у БиХ и убиство цивила прије 34 године не може и не смије славити.
"Влада Републике Српске прогласила је 1. март Даном жалости, јер и након 34 године сматрамо да почетак трагедије и убиство цивила не можемо и не смијемо славити", написао је Минић на "Иксу".
У Републици Српској данас је Дан жалости поводом 34 године од трагичних догађаја који су били повод за отпочињање сукоба у БиХ.
Влада Републике Српске прогласила је 1. март Даном жалости, јер и након 34 године сматрамо да почетак трагедије и убиство цивила не можемо и не смијемо славити.— Саво Минић (@minic_savo) March 1, 2026
Одлуку о проглашењу Дана жалости донијела је Влада Републике Српске на јучерашњој телефонској сједници.
Поводом Дана жалости на свим институцијама Републике Српске заставе ће бити спуштене на пола копља, све културне манифестације ће бити отказане, а спортски догађаји прилагођени Дану жалости, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе са јавношћу.
У дијелу Федерације БиХ са већинским бошњачким становништвом 1. март се обиљежава као такозвани дан независности БиХ јер је тада одржан нелегални референдум о независности и отцјепљењу БиХ од СФРЈ.
Срби у Републици Српској 1. март памте по убиству српског свата у Сарајеву, што је био и окидач за почетак ратних сукоба.
Овај трагични датум у Републици Српској се не празнује, већ 21. новембар - дан када је у америчкој ваздухополовној бази "Рајт-Петерсон" код Дејтона парафиран Општи оквирни споразум за мир у БиХ који је обиљежио крај грађанског рата у БиХ.
