Оштећена амбасада Србије у Техерану током ваздушних напада

Зграда амбасаде Србије у Техерану оштећена је током пријеподнева у ваздушним нападима на Иран, преноси РТС.
Како сазнаје, нема повријеђених.
Гађана је војна база која се налази у близини амбасаде Србије.Подсјећамо, у суботу, 28. фебруара, у раним јутарњим сатима Сједињене Америчке Државе и Израел извели су, како је саопштено, превентивне нападе на циљеве у Ирану, након вишемјесечних тензија и неуспјелих преговора о иранском нуклеарном програму.
У тим нападима убијен је ирански врховни вођа ајатолах Али Хамнеи, што је изазвало наглу ескалацију сукоба у региону.
Иран је потом покренуо талас одмазде, гађајући америчке базе и израелске циљеве широм Блиског истока, док су експлозије забиљежене у више земаља Персијског залива.
Због новонастале ситуације, регион је стављен у стање високе приправности, а међународна заједница позива на хитну деескалацију.
