Оштећена амбасада Србије у Техерану током ваздушних напада

Извор:

СРНА

01.03.2026

11:35

Коментари:

0
Експлозије у Техерану
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Зграда амбасаде Србије у Техерану оштећена је током пријеподнева у ваздушним нападима на Иран, преноси РТС.

Како сазнаје, нема повријеђених.

Гађана је војна база која се налази у близини амбасаде Србије.Подсјећамо, у суботу, 28. фебруара, у раним јутарњим сатима Сједињене Америчке Државе и Израел извели су, како је саопштено, превентивне нападе на циљеве у Ирану, након вишемјесечних тензија и неуспјелих преговора о иранском нуклеарном програму.

У тим нападима убијен је ирански врховни вођа ајатолах Али Хамнеи, што је изазвало наглу ескалацију сукоба у региону.

Иран је потом покренуо талас одмазде, гађајући америчке базе и израелске циљеве широм Блиског истока, док су експлозије забиљежене у више земаља Персијског залива.

Због новонастале ситуације, регион је стављен у стање високе приправности, а међународна заједница позива на хитну деескалацију.

Ambasada Srbije

Teheran

Иран

Иран вијести

