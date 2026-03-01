Љубавни хороскоп за март 2026. године: Кога ће пратити срећа?

Извор:
Магазин новости
01.03.2026
12:14
Коментари:0
Детаљна астролошка прогноза за све знакове, ево шта их на љубавном плану очекује током наредног мјесеца.
Ретроградни Меркур до 20. марта доноси поруке бивших љубави и рјешавање несугласица
Венера у Овну подстиче иницијативу, храброст у флерту и нагле, страствене сусрете
Марс у Рибама појачава интуицију и сензибилност, али упозорава на опасност
Млад Мјесец (19. март) и директни ход Јупитера (11. март) доносе оптимизам
Љубавни хороскоп за март 2026. Током мјесеца који доноси промјене, а многима и љубавни полет, неке знакове хороскопа дочекаће непријатно изненађење.
Шта астролози предвиђају припадницима Зодијака провјерите у детаљном љубавном хороскопу.
Љубавни хороскоп за март 2026. године каже да ваша харизма свијетли као моћан рефлектор захваљујући Венери у вашем знаку! Можете да одете у продавницу у дуксерици и без шминке, а вратите се са бројем телефона. Ретроградни Меркур до 20. марта воли изненађења у порукама. Могуће је да ће се појавити особа коју сте заборавили и пустили. Срце ће вам поскочити, али не бацајте се у ватру одмах. Склони сте идеализовању прошлости и заборављању разлога раскида. Уколико сте заузети, очекује вас период страсти! Венера у Овну тражи да партнер буде очаран вама 24/7, док Марс у Рибама појачава вашу осјетљивост и наглашава емотивне реакције. Можете да се наљутите због ситница, а одмах потом њежно да грлите партнера, осјећајући кривицу.
Ако сте слободни, март 2026. доноси тајне романсе, скривене поруке и сусрете у полумрачним кафићима на периферији града. Могуће је да ће вас привући неко чије везе не могу да буду јавне - колега, заузета особа или особа која се не уклапа у ваш уобичајени тип. Марс у Рибама брише границе дозвољеног и појачава машту, па можете да се заљубите у слику коју сте саме створиле. Будите опрезни, ружичасте наочаре сада су посебно чврсто постављене.
Занимљивости
Хороскопски знакови који не подносе усамљеност
Уколико сте заузети, партнер може да примјети да сте повучени. Ретроградни Меркур подсјећа на старе несугласице које можда мислите да сте заборавили. Сада је важно да њежно изражавате осјећања и користите Марс у Рибама за продубљивање емотивне блискости.
Ако сте слободни, ретроградни Меркур до 20. марта може да отежа нова познанства - поруке се не шаљу, мјеста сусрета се мијешају, а потенцијални партнери могу бити досадни. С друге стране, стари пријатељи и познаници могу да заблистају у новом свјетлу. Обратите пажњу на оне из "зоне пријатеља", можда су ваша судбина. Уколико сте заузети, март може бити мјесец проблема у комуникацији. Једно кажете, партнер чује друго, а додатно размишља треће. Ретроградни Меркур ствара конфузију, али млад Мјесец 19. марта доноси савршену прилику за планирање будућности и заједничке снове.
Љубавни хороскоп за март 2026. године каже да вас Марс у Рибама у вашем воденом елементу чини неодољивим! Љубав може да очекујете на неочекиваним мјестима - путовању, аеродрому, курсу језика или тренингу. Особе из иностранства могу да покажу посебно интересовање. Не плашите се удаљености и порука, јер оне продубљују емоционалну везу. Уколико сте заузети, Венера у Овну доноси напредак у вези. Разговори о браку, планирање породице или заједничка куповина могу да подигну ваш однос на нови ниво. Спремни сте да подстакнете партнера на важне кораке.
Ако сте слободни, желите акцију, славље и узбуђење, Венера у Овну то доноси! Досадна кафа није за вас, тражите авантуру - вожње мотором, излете у природу, дегустације егзотичне хране. Уколико сте заузети, Марс у Рибама усмерава вас на дубоку емоционалну и интимну повезаност. Жељећете да будете уједињени са партнером, да знате све његове мисли и тајне жеље. Постоји ризик од љубоморе, али страст можете да усмјерите у позитивном правцу. Потрудите се да тако буде овог мјесеца!
Ако сте слободни, март 2026. је судбоносан мјесец. Пун Мјесец 3. марта освјетљава кога желите поред себе, а кога треба да пустите. Ретроградни Меркур вас тестира, враћа људе из прошлости, а позиви бивших или сусрети са првом љубави могу да вам помогну да затворите старе кругове. Уколико сте заузети, Марс у вашем сектору партнерства може да донесе напетост код куће. Партнер може да буде осјетљив. Умјесто да критикујете, фокусирајте се на заједничке активности, креативност и њежне тренутке, што ће вас додатно повезати.
Љубавни хороскоп за март 2026. године доноси Венеру у сектору партнерства и брака, па наглашава жељу за озбиљним везама, али с дозом страсти. Привлачиће вас особе које преузимају иницијативу, а могућ је и службени роман јер искра може да плане у канцеларији или на састанку. Уколико сте заузети, бићете растрзани између жеље да удовољите партнеру и потребе да јасно искажете права. Венера у Овну може да учини ваше реакције оштријим, али конфликти су конструктивни. Важно је да не прелазите на лични ниво.
Ако сте слободни, Марс у дому љубави, задовољства и креативности чини вас хороскопским краљем флерта овог мјесеца! Могући су страствене, брзе романсе, али ретроградни Меркур савјетује да гледате на дјела, а не само ријечи. Међу потенцијалним партнерима могу бити и "причалице". Уколико сте заузети, очекује вас период другог меденог мјесеца. Страсти се појачавају, интимни однос је фантастичан, а 19. март идеалан је за размишљање о проширењу породице или заједничким пројектима. Будите опрезни с љубомором коју Марс у Рибама може да побуди.
Ако сте слободни, Венера у Овну пали ваш сектор љубави и забаве. Очекују вас изласци и смијех. Јупитер у директном ходу од 11. марта враћа вам оптимизам и срећу. Љубав може доћи кроз спорт, концерте, караоке или плес. Идеални партнер је особа пуна живота и енергије. Уколико сте заузети, Марс у сектору дома може да донесе гужву у кући - реновирање, планирање селидбе или посјете родбине. Споре расправе око куповине или одмора најбоље је да рјешавате тимски и без нервозе.
Ако сте слободни, обично сте суздржани, али Венера у сектору дома и породице чини вас њежним и сентименталним. Тражите некога с ким можете мирно да уживате у свакодневици и осјећате сигурност. Упознавања могу доћи преко родбине или на породичним окупљањима, а ретроградни Меркур може да врати љубави из дјетињства. Уколико сте заузети, март 2026. доноси жељу за повлачењем у загрљај партнера, тражење мира и подршке код куће.
Ако сте слободни, Венера у Овну чини вас храбрим и домишљатим у дописивању. Могућа су заљубљивања преко интернета, кратка путовања и бескрајни разговори. Пазите да не улажете превише у партнера. Уколико сте заузети, очекује вас интелектуална блискост и заједнички разговори о новцу, планирању и вриједностима. Ретроградни Меркур помаже да се ријешите старих несугласица и нађете компромисе. Не брините, ово је добро за вас јер нисте ни знали колико вам је потребно да скинете терет с леђа.
Љубавни хороскоп за март 2026. године каже да је ово ваш тренутак! Сунце и Марс у вашем знаку чине вас неодољивим и магнетичним. Сви ће примјетити вашу енергију гдје год да се појавите, чак и док носите смеће. Ретроградни Меркур може да вас учини мало растресеним, али шарм све надокнађује. Уколико сте заузети, ви сте сада центар универзума, а партнер ће то поштовати и дивити вам се. Можете да будете захтјевни у погледу пажње и поклона, али Венера у сектору финансија доноси великодушност од вољене особе, док Марс савјетује да не претјерујете.
Најновије
Најчитаније
16
16
16
13
16
12
16
06
15
57
Тренутно на програму