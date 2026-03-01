Чувајте се: Преваранти увјеравају људе да су "жртве проклетства"

Извор:
Нови Сад се посљедњих мјесеци суочава са специфичним видом уличне манипулације. На друштвеним мрежама појавила су се озбиљна упозорења Новосађанки које тврде да организоване групе користе психолошке трикове и застрашивање како би од грађана изнудиле новац под изговором "скидања проклетства".
Према свједочењу једне Новосађанке у локалној Фејсбук групи, превара увијек почиње наивно, у овом случају питањем из аутомобила. Сценарио је готово увијек исти: непознате особе заустављају пролазнице тражећи упутства до одређене улице или излаза из града. Међутим, разговор се убрзо претвара у опасну манипулацију.
"Након вашег објашњења следи сљедећа констатација: 'Ви сте добра жена, али имате дијете... ваше дијете је у проблему...' и онда креће да се плете мрежа око вас која исходује покретањем најдубљих психолошких процеса", наводи се у објави особе која се сусрела са овом преваром.
Циљ превараната је да жртву доведу у стање страха и панике, користећи се наводним видовњачким способностима. Ауторка објаве упозорава да жртве у таквим тренуцима постају, "унезверене и хипнотисане".
"Слуде вас, инсинуирају вам да ћете бити жртва проклетства, уцијењени сте и наравно плаћате 'откуп од проклетства'", стоји у упозорењу.
Савјет грађанима је да, уколико се нађу у сличној ситуацији, не улазе у дубљу расправу, већ да запишу регистарске таблице и случај одмах пријаве полицији.
Испод објаве нанизали су се коментари људи који су имали слична искуства, што потврђује да ово није изолован случај. Једна суграђанка подијелила је своју тактику којом је осујетила превару, наглашавајући важност информисаности.
"Десило ми се. Пошто сам чула за те преваранте од дјевојке која се 'упецала', пришла сам и питала: 'А да ја теби нешто кажем?' Окренули се и отишли", свједочи једна од коментатора.
Надлежни органи апелују на грађане да буду опрезни и да не насједају на приче о "лошој енергији" или породичним несрећама које странци наводно "виде" на улици, јер је ријеч о разрађеним методама изнуде новца, преноси Телеграф.
