Покушали украсти ауди у Бијељини па ухапшени

Бијељинска полиција ухапсила је у петак С.П и Д.А. из овог града јер се сумњиче да су покушали украсти ауди на подручју овог града.
Из полиције су саопштили да је лице С.П. ухапшено због сумње да је починило кривично дјело тешка крађа у вези са чланом покушај, те Д.А. због сумње да је починило кривично дјело помагање.
"Истог дана, Полицијској станици Бијељина 2 пријављено је да је на паркинг простору тржног центра на подручју града Бијељина непознато лице покушало отуђити аутомобил ауди, те видјевши власника возила удаљило се у непознатом правцу. Брзом, ефикасном реакцијом и оперативним радом на терену, полицијски службеници су идентификовали и ухапсили осумњичена лица", наводе из ПУ Бијељина.
На основу Наредбе Основног суда у Бијељина, а уз претходну сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва у Бијељина, извршен је претрес возила и више локација која користе осумњичена лица, којом приликом је пронађен и привремено одузет уређај за ометање сигнала закључава и откључавања возила "ометач", као и аутомобил голф.
"Полицијски службеници данас, 1.марта ће лице С.П. уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предати у надлежност и на даље поступање Окружном јавном тужилаштву у Бијељини, а против лица Д.А. слиједи достављање извјештаја о почињеном кривичном дјелу надлежном тужилаштву", истиче се у саопштењу полиције.
