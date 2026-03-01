Откривени детаљи ликвидације Хамнеија: Тренутак није случајан

Извор:
Агенције
01.03.2026
15:41
Коментари:0
Израел и САД су темпирали напад на Иран за суботу како би се поклопио са састанком на врху између ајатолаха Алија Хамнеија и његових помоћника, наводе два америчка извора упозната са операцијом.
Убиство човјека који је владао Ираном скоро 40 година, извршен јуче, потврђен је преко ноћи на државној телевизији. То је огроман тренутак за исламску нацију.
Регион
Електричне тротинете од сада могу да возе само старији од 15 година
Израел је објавио да су поред ајатолаха убијени и бивши генерални секретар Савјета за националну безбједност Али Шамкани и командант Корпуса исламске револуционарне гарде Мохамед Пакпур.
Два иранска извора рекла су "Ројтерсу" да је у суботу, непосредно прије почетка напада, Хамнеи сазвао састанак на безбједној локацији на којем су били присутни Шамкани и садашњи секретар Савјета за националну безбједност Али Лариџани.
Врховни вођа Ирана убијен је након што су обавјештајне службе откриле његово кретање, написао је амерички предсједник Доналд Трамп на својој платформи "Истина".
Свијет
Позната Српкиња снимила тренутак удара у Дубаију
"Није могао ништа да учини против наших обавјештајних служби и високо софистицираних система за праћење. Тијесно смо сарађивали са Израелом, ни он ни други лидери који су убијени заједно са њим нису могли ништа да ураде", рекао је Трамп.
Амерички и израелски војни удари на Иран гурнули су Блиски исток у нове сукобе, будући да је Иран узвратио ракетама не само на Израел, него и на арапске земље Персијског залива.
Два америчка извора и један званичник, који је говорио под условом анонимности, рекли су да је потврда састанка између ајатолаха и његових помоћника била сигнал за почетак напада.
Свијет
У нападима убијен и Махмуд Ахмадинеџад
Напад је имао за циљ да прво погоди Хамнеија како би се постигао елемент изненађења, додао је, али је постојала забринутост да би ирански врховни вођа могао да побјегне ако му се пружи прилика.
Амерички је извор рекао да се споменути састанак очекивао у суботу увече у Техерану, само да би израелска обавјештајна служба открила да је термин субота ујутру, што је значило одлагање почетка израелско-америчког напада.
Мјесто састанка није одмах било познато. Хаменеијев комплекс у Техерану је нападнут већ на почетку операције, а сателитски снимци које је прегледао "Ројтерс" потврдили су да је уништен.
Свијет
Амбасадор БиХ у УАЕ: Послата је порука
Чак и прије напада, Централна обавјештајна агенција САД процијенила је да би у случају његове смрти, ајатолаха могли замијенити тврдолинијаши из Корпуса исламске револуционарне гарде.
Најновије
Најчитаније
16
25
16
16
16
13
16
12
16
06
Тренутно на програму