Амбасадор БиХ у УАЕ: Послата је порука

Извор:

Глас Српске

01.03.2026

14:54

Дубаи
Фото: Pexels

Током напада Ирана на Уједињене Арапске Емирате (УАЕ) нико од грађана БиХ није повријеђен, казао је "Гласу Српске" амбасадор БиХ у УАЕ Бојан Ђокић.

Навео је да се јутрос догодио још један напад Ирана на УАЕ, те да су од остатка дрона који је оборен од стране противваздушне одбране двије особе лакше повријеђене у Абу Дабију.

"Амбасада је у сталном контакту са свим нашим грађанима који су се јавили што директно телефонски, што путем "Воцап" заједничке групе. Власти УАЕ увјеравају нас да ће се ситуација ускоро нормализовати", казао је Ђокић и додао да је данас послата и порука грађанима да могу да изађу из станова и врате се нормалним активностима.

Погођена лука у Абу Дабију

Свијет

Погођена лука у Абу Дабију

Навео је да без обзира на све то амбасада прелаже опрез, те савјетује грађани БиХ који се налазе тамо да прате упутства локалних власти.

Амбасада је на располагању грађанима за било какве додатне информације. Надамо се деескалацији ове ситуације и нормализацији у што скоријем року. Власти УАЕ су нас обавјестиле и да раде на отварању ваздушног простора", закључио је Ђокић.

Према информацијама из Амбасаде "Воцап" група у којој комуницирају грађани БиХ у Дубаиу и Абу Дабију броји већ 900 чланова, преноси Глас Српске.

