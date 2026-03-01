Кренула одмазда: Нападнут носач авиона АБрахам Линколн

Извор:
Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) саопштила је да је лансирала четири балистичка пројектила на амерички носач авиона "УСС Абрахам Линколн".
Према иранским државним медијима, циљ напада био је пети носач класе Нимиц, који представља кључну ударну снагу САД у региону.
Носач "Абрахам Линколн“ опремљен је најсавременијим "невидљивим" ловцима Ф-35, док његову пратећу групу чине три разарача и нуклеарна подморница наоружани пројектилима "Томахвак".
Према сателитским снимцима које је потврдио ББЦ Верифај, брод је последњи пут лоциран 15. фебруара уз обалу Омана.
Иран је послије ликвидације врховног верског вође, ајатолаха Алија Хамнеија, најавио историјску одмазду према Америци и Израелу, и њиховим савезницима у региону.
Израел и САД су јуче рано ујутру покренули снажне ударе на Исламску Републику Иран. Техеран је узвратио контранападом на кључне америчке војне циљеве у региону и нападом на Израел.
Иранска државна телевизија објавила је да је у вечерњим сатима да је ајатолах Али Хамнеи мртав.
Ирански врховни вођа убијен је јуче у израелско-америчком нападу на Иран, док регион тоне у хаос, а Техеран узвраћа ракетним нападима на Израел и земље Персијског залива. Гађани су циљеви у Кувајту, Бахреину, Катару, Саудијској Арабији, Уједињеним Арапским Емиратима.
Туристичке дестинације - Дубаи и Абу Даби нашли су се на удару иранских дронова и ракета. Ирански државни медији потврдили су и смрт команданта копнених снага, као и кључног савјетника врховног вође.
Револуционарна гарда саопштила је да започиње "најразорнију операцију у историји".
Број погинулих у нападу на школу за дјевојчице у иранском граду на југу земље - Минабу, порастао је на 148.
Доналд Трамп је поручио Ирану да им је "боље да то не раде.
"Узвратићемо невиђеном силом", рекао је.
Вијест о Хамнеијевој смрти изазвала је и славље и сузе у редовима иранске опозиције и демонстраната на улицама Техерана и широм свијета, док присталице тугују и најављују освету.
