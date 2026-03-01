Logo
Рачун из ресторана покренуо жестоку расправу

01.03.2026

16:50

Фото: pexels

Оно што је требао бити угодан излазак на вечеру у једном ресторану у Мелбурну, претворило се у неугодно изненађење. Гост је на рачуну примјетио додатни износ од једног долара - аутоматски обрачунату донацију - без да га је ико о томе посебно обавијестио.

Збуњен и љут, фотографисао је рачун и објавио га на Redditu уз питање: "Од када је то уобичајено? Је ли уопште легално без питања додати донацију на рачун?" Иако се ради о малом износу, расправа на интернету брзо се распламсала.

Донација за удружење - али без јасног пристанка

Спорни долар, према писању аустралијских медија, иде удружењу Collective Foundation, коју је 2025. основао угоститељ Крис Лукас. Циљ удружења је подстицање дугорочне одрживости аустралијске угоститељске индустрије те финансирање образовања и стручног усавршавања у том сектору. Донација у овом случају намијењена је пројекту "Future Hospitality Academy".

На јеловнику ресторана заиста стоји обавијест да ће се на рачун додати донација од 1 долара, уз напомену да гост може затражити њено уклањање. Али, многи корисници друштвених мрежа сматрају да то није довољно.

Опт-оут умјесто опт-ин

Највећа замјерка односи се на начин наплате. Донација се аутоматски додаје (тзв. "опт-оут" модел), што значи да се претпоставља пристанак госта, а он мора затражити да се износ уклони. Многи сматрају да би поштеније било користити "опт-ин" модел, гд‌је би се госте унапријед питало желе ли донирати.

Предсједник аустралијског угоститељског удружења Restaurant and Catering Australia, Џон Харт, изјавио је да таква пракса, иако може бити допуштена ако је јасно наведена, није добра пословна пракса.

Мали износи, велика расправа

Иако је ријеч о само једном долару, случај је отворио ширу расправу о транспарентности и правима потрошача. Многи коментатори истичу да проблем није у износу, него у начелу - гости не желе да им се било какви додатни трошкови наплаћују без јасног и директног пристанка.

Очигледно је и када је ријеч о хуманитарној сврси, аутоматски додани трошкови на рачуну могу изазвати неповјерење и огорчење ако нису довољно транспарентни, преноси "Fenix-Magazin".

