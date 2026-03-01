Балканац се јавио из Дубаија: Све је ОК

Извор:
АТВ
01.03.2026
17:44
Поводом бројних гласина и узнемирујућих информација које се посљедњих дана шире друштвеним мрежама, један мушкарац из БиХ који се тренутно налази у Дубаију јавно се огласио с поруком да је стање у том граду потпуно нормално.
У обраћању је нагласио да нема разлога за панику те да свакодневни живот функционише без икаквих поремећаја.
Како је навео, јавни превоз, саобраћај и снабдијевање раде уобичајеним ритмом, а лично се увјерио и у стање на терену.
Посебно је истакао да су бројне објаве које се дијеле путем интернета, према његовој процјени, нетачне или претјеране.
У својој поруци, коју је упутио пратиоцима, рекао је:
“1. март, Дубаи, све океј, нема потребе за паником, било чим, метро нормално функционише, саобраћај је нормално функционише, момци који раде доставу, раде све вријеме, ја сам био у трговини, значи све оно сто прочитате, 80% је неистина и не знам шта бих рекао. Свим оним људима опет који су питали хвала пуно, а овим душебрижницима, којих има заиста пуно и који би све дали сад у животу што имају само да се овдје нешто деси како би се нахранили душевно побјегли од своје свакодневнице, од свог јада у којем живе, мораћете још да причекате мало. Тако да останите такви заувијек, немојте никад покушати да будете бољи, поздрав".
