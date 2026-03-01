Logo
Балканац се јавио из Дубаија: Све је ОК

01.03.2026

17:44

Харун Беридан
Фото: Screenshot

Поводом бројних гласина и узнемирујућих информација које се посљедњих дана шире друштвеним мрежама, један мушкарац из БиХ који се тренутно налази у Дубаију јавно се огласио с поруком да је стање у том граду потпуно нормално.

У обраћању је нагласио да нема разлога за панику те да свакодневни живот функционише без икаквих поремећаја.

Како је навео, јавни превоз, саобраћај и снабдијевање раде уобичајеним ритмом, а лично се увјерио и у стање на терену.

Дадо Полумента

Сцена

Дадо Полумента са породицом заробљен на Малдивина

Посебно је истакао да су бројне објаве које се дијеле путем интернета, према његовој процјени, нетачне или претјеране.

У својој поруци, коју је упутио пратиоцима, рекао је:

“1. март, Дубаи, све океј, нема потребе за паником, било чим, метро нормално функционише, саобраћај је нормално функционише, момци који раде доставу, раде све вријеме, ја сам био у трговини, значи све оно сто прочитате, 80% је неистина и не знам шта бих рекао. Свим оним људима опет који су питали хвала пуно, а овим душебрижницима, којих има заиста пуно и који би све дали сад у животу што имају само да се овдје нешто деси како би се нахранили душевно побјегли од своје свакодневнице, од свог јада у којем живе, мораћете још да причекате мало. Тако да останите такви заувијек, немојте никад покушати да будете бољи, поздрав".

