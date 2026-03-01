Нетанјаху: Напади на Иран биће појачани

Извор:
СРНА
01.03.2026
17:30
Коментари:0
Напади Израела на Иран биће настављени и појачани, рекао је премијер Бењамин Нетанјаху након састанка са члановима безбједносног кабинета.
"Наше снаге сада ударају у срце Техерана све већим интензитетом и то ће бити додатно појачано у наредним данима", рекао је Нетанјаху у видео-обраћању.
Свијет
Град духова: Погледајте како Дубаи изгледа током рата
Он је додао да су ово болни дани и да саосјећа са породицама жртава, преносе израелски медији.
Нетанјаху је пожелио брз опоравак рањенима у име свих грађана Израела.
Према ранијим извјештајима, у ракетним нападима Ирана у Тел Авиву је погинула једна особа, а у Беит Шемешу девет. Рањено је више десетина људи.
Хроника
2 ч0
Србија
2 ч0
Друштво
2 ч0
Савјети
3 ч0
Најновије
Најчитаније
20
12
20
11
19
58
19
50
19
44
Тренутно на програму