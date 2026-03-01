Logo
Нетанјаху: Напади на Иран биће појачани

Извор:

СРНА

01.03.2026

17:30

Коментари:

0
Бењамин Нетанјаху
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Soggea

Напади Израела на Иран биће настављени и појачани, рекао је премијер Бењамин Нетанјаху након састанка са члановима безбједносног кабинета.

"Наше снаге сада ударају у срце Техерана све већим интензитетом и то ће бити додатно појачано у наредним данима", рекао је Нетанјаху у видео-обраћању.

илу-Дубаи

Свијет

Град духова: Погледајте како Дубаи изгледа током рата

Он је додао да су ово болни дани и да саосјећа са породицама жртава, преносе израелски медији.

Нетанјаху је пожелио брз опоравак рањенима у име свих грађана Израела.

Према ранијим извјештајима, у ракетним нападима Ирана у Тел Авиву је погинула једна особа, а у Беит Шемешу девет. Рањено је више десетина људи.

Израел Иран

Бењамин Нетанјаху

