Невријеме из Словеније стигло у Хрватску

Аутор:АТВ
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Невријеме је захватило и горње Међимурје, а дојаве стижу из општина Штригова и Свети Мартин на Мури. Према ријечима једне читатељке, невремену није претходила киша.
"Град је почео да пада изненада. Невријеме је стигло из смјера Словеније", казала је она.
Долазак олујног система био је најављен још током дана. Радарски снимци показивали су приближавање снажних грмљавинских облака из Словеније према сјеверу Хрватске, због чега је Државни хидрометеоролошки завод издао упозорења за више регија.
За загребачку и осјечку регију на снази су упозорења због могућности јачег грмљавинског невремена, локалног града и олујних удара вјетра. Метеоролози истичу да је вјероватноћа појаве грмљавинског невремена већа од 70 одсто.
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Под жутим упозорењем налазе се и карловачка, госпићка и ријечка регија.
Нестабилне временске прилике наставиће се и током четвртка. Према прогнози ДХМЗ-а, у унутрашњости се очекује пролазно наоблачење с кишом и честим пљусковима праћеним грмљавином, а понегдје су могућа и израженија невремена.
Уз то се очекује осјетан пад температуре ваздуха. Вјетар ће бити слаб до умјерен сјеверни и сјевероисточни, а током четвртка мјестимично и јак.
На Јадрану се такође очекује промјенљиво вријеме с локалним пљусковима и грмљавином.
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