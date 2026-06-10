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Овако је шлепер јутрос возио у контра-смјеру

Аутор:

АТВ
10.06.2026 21:34

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Овако је шлепер јутрос возио у контра-смјеру
Фото: Facebook/Fiuman.hr

Полиција је јутрос спријечила могућу трагедију на ауто-путу А7, након што је запримила више дојава грађана о камиону који се кретао у супротном смјеру ријечком заобилазницом.

На снимку који се након инцидента појавио на друштвеним мрежама види се како у лијевој траци ауто-пута, у сусрет аутомобилу у којем је на вјетробранском стаклу постављена камера, долази шлепер који вози у супротном смјеру.

Да ствар буде још гора, шлепер се појављује у кривини, а возач аутомобила га у посљедњем тренутку примјећује, пребацује се у десну траку и труби како би га упозорио да вози у контра-смјеру.

Возач камиона, држављанин Румуније, наставио је да вози ауто-путем у супротном смјеру све док га није зауставила полиција. Прво се оглушио о полицијске наредбе и наставио вожњу, а након што су га полицајци зауставили, опирао се хапшењу.

Заустављен код Рујевице

Према саопштењу Полицијске управе приморско-горанске, грађани су око 6.47 часова дојавили да се теретно возило креће супротним смјером на дионици од Врата Јадрана према чвору Шкуриње.

Захваљујући координацији саобраћајне полиције и Оперативно-комуникационог центра, полицијски службеници су возило зауставили неколико минута након дојаве, у близини чвора Рујевица.

Камионом румунских регистарских ознака управљао је 46-годишњи држављанин Румуније.

Полиција наводи да возач, након заустављања, није поступио по наредбама полицијских службеника, већ је наставио вожњу.

Полицајци су га убрзо сустигли, ухапсили и, уз употребу средстава присиле, привели у полицијске просторије.

Кривична пријава због насилничке вожње

Након завршетка криминалистичког истраживања, 46-годишњак ће бити предат притворском надзорнику уз кривичну пријаву због сумње да је починио кривично дјело насилничке вожње у друмском саобраћају.

Из полиције су захвалили грађанима на дојавама које су омогућиле брзу реакцију и спречавање тежих посљедица.

Саобраћај на ауто-путу А7 био је привремено обустављен од 6.50 часова.

(Индекс)

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Тагови :

вожња у контра смјеру

Хрватска

ријека

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