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Возио пијан и надрогиран без возачке, добио казну 8.000 КМ

Аутор:

АТВ
10.06.2026 15:07

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полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Полиција је у Новом Загребу зауставила 54-годишњег возача јер није био везан сигурносним појасом, али је даљом контролом утврђен низ тешких прекршаја, укључујући вожњу под утицајем алкохола и дроге, као и управљање возилом без важеће возачке дозволе.

Инцидент се догодио у понедјељак, 8. јуна, око 15.30 часова у Балоковићевој улици, саопштила је загребачка полиција.

Возио пијан, дрогиран и без возачке дозволе

Припадници Мобилне јединице саобраћајне полиције зауставили су 54-годишњака док је управљао путничким аутомобилом загребачких регистарских ознака. Контролом је утврђено да током вожње није користио сигурносни појас.

Алкотестирањем му је измјерена концентрација алкохола од 1,65 г/кг, а даљом провјером је утврђено да је возио иако му је возачка дозвола поништена и одузета због необављеног ванредног љекарског прегледа.

Возач је пристао и на тестирање на дроге, при чему је прелиминарни резултат био позитиван на амфетамин и кокаин.

Предложен затвор, добио високу новчану казну

Мушкарац је ухапшен и приведен у службене просторије, након чега је доведен пред надлежни прекршајни суд.

Полиција је у оптужном приједлогу тражила да буде проглашен кривим и кажњен затвором у трајању од 60 дана, као и да му буде изречена заштитна мјера забране управљања моторним возилом Б категорије у трајању од 12 мјесеци.

Суд је окривљеног прогласио кривим и изрекао му новчану казну у износу већем од 4.000 евра.

(Индекс)

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Тагови :

Загреб

Казна

саобраћај

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