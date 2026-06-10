Познато ко преноси Свјетско првенство

Аутор:АТВ
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Љубитељима најважније споредне ствари на свијету који ће свјетско првенство пратити путем Арена Спорт канала стижу сјајне вијести!
Уколико и ви с нестрпљењем очекујете предстојећи фудбалски спектакл, очекује вас потпуно ново искуство праћења утакмица уз додатне садржаје који доносе дешавања прије и послије мечева, поглед на играче током загријавања, садржаје посвећене репрезентацијама, као и аутентичне реакције вјерних навијача са стадиона и из фан зона.
Од 11. јуна, односно од почетка првенства, биће вам доступни специјални Арена Спорт медијски садржаји активни током трајања утакмица. Сами ћете бирати како желите пратити најважније спортске тренутке, јер ћете уз главни пренос имати приступ атмосфери са стадиона, најважнијим акцијама, ексклузивним угловима камера и садржајима који вас приближавају репрезентацијама и играчима више него икада раније.
Овог љета, Свјетско фудбалско првенство доживите из потпуно нове перспективе!
Такође, корисницима м:тел ТВ, интегрисаних и БИЗ интегрисаних пакета до краја јула биће доступан и Арена Плус пакет, без накнаде током промотивног периода.
Уз м:тел ТВ пакете пратите све мечеве Свјетског првенства на каналима Арена Спорт, а врхунски доживљај употпуниће телевизори нове генерације: СОНИ К50С35Б.ЦЕИ (Андроид ТВ), ТЦЛ 55П7К (Гоогле ТВ) и ТЕСЛА 43Е655БУС (Гугл ТВ).
Искористите прилику, унаприједите свој ТВ доживљај и уживајте у још богатијем спортском садржају!
За више информација о Арена Плус и додатним ТВ пакетима посјетите www.mtel.ba.
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