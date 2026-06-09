Игор Штмац није више тренер Зрињског

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Игор Штимац није више тренер ХНК Зрињски након што није успио да договори наставак сарадње са званичницима клуба.
Како пише СпортСпорт, педесетосмогодишњи хрватски стручњак напушта клупу мостарског клуба, иако је у релативно кратком периоду освојио два трофеја и остварио један од највећих европских успјеха у историји Зрињског.
Да растанак заиста слиједи потврдио је и сам Штимац, који је данас разговарао са званичницима клуба. Договор о наставку сарадње није постигнут, па је разлаз постао неизбјежан.
Штимац ће у Мостару остати упамћен по резултатима, али и по изразито директном наступу у јавности. Током сезоне није се суздржавао од критика, често је оштро коментирао стање у бх. фудбалу, суђење и одлуке надлежних тијела.
Штимац је имао велику подршку навијача Зрињског, али то није било довољно да се пронађе заједнички језик са званичницима клуба. Након разговора је договорено да неће наставити тренерски пут у Мостару.
Штимца би на клупи мостарског клуба требао наслиједити бивши тренер Ријеке и Осијека Симон Рожман.
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