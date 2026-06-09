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Игор Штмац није више тренер Зрињског

09.06.2026 16:23

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Игор Штмац није више тренер Зрињског
Фото: Facebook/hsk.zrinjski

Игор Штимац није више тренер ХНК Зрињски након што није успио да договори наставак сарадње са званичницима клуба.

Како пише СпортСпорт, педесетосмогодишњи хрватски стручњак напушта клупу мостарског клуба, иако је у релативно кратком периоду освојио два трофеја и остварио један од највећих европских успјеха у историји Зрињског.

Да растанак заиста слиједи потврдио је и сам Штимац, који је данас разговарао са званичницима клуба. Договор о наставку сарадње није постигнут, па је разлаз постао неизбјежан.

Одлази након два трофеја и европског искорака

Штимац ће у Мостару остати упамћен по резултатима, али и по изразито директном наступу у јавности. Током сезоне није се суздржавао од критика, често је оштро коментирао стање у бх. фудбалу, суђење и одлуке надлежних тијела.

Навијачи су га подржавали, али договора није било

Штимац је имао велику подршку навијача Зрињског, али то није било довољно да се пронађе заједнички језик са званичницима клуба. Након разговора је договорено да неће наставити тренерски пут у Мостару.

Штимца би на клупи мостарског клуба требао наслиједити бивши тренер Ријеке и Осијека Симон Рожман.

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Тагови :

Игор Штимац

ФК Зрињски

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