Ирану пријети катастрофа, али не због Трампа

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Док је пажња светске јавности последњих месеци усмерена на сукоб између Ирана, Израела и САД, за многе Иранце највећа пријетња више није рат, него, недостатак воде.
Земља се већ годинама суочава с озбиљном кризом проузрокованом дуготрајним сушама, смањењем количине падавина и неодрживим коришћењем ресурса воде.
Сукоб са Израелом додатно је повећао притисак на ионако исцрпљени систем након извјештаја о оштећењима постројења за десалинизацију, водоводних цијеви и друге цивилне инфраструктуре повезане са снабдијевањем водом.
Iran’s lakes are vanishing as years of drought, falling rainfall and unsustainable water use have been worsened further by the US-Israel war. — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 9, 2026
In this visual explainer, Al Jazeera breaks down Iran’s worsening water crisis and what is driving it.
🔗: https://t.co/rcc9IpE1zR pic.twitter.com/eNPIgoxjHC
Према подацима Свјетског института за ресурсе, Иран се налази међу земљама са највише проблема са водом јер троши више од 80 посто својих обновљивих залиха.
Како пише Ал Џазира , размјере кризе видљиви су чак и из свемира.
Један од најупечатљивијих примјера је језеро Урмиа на сјеверозападу земље, некада највеће слано језеро на Блиском истоку.
Деведесетих година прошлог вијека простирало се на готово 6.000 квадратних километара, док данас заузима мање од десет одсто своје некадашње површине.
Низ узастопних суша, интензивна пољопривредна производња, преусмјеравање ријечних токова и прекомјерно црпљење подземних вода претворили су велики дио језерског дна у голе слане равнице.
In Iran, the water war exists too— Iran Observatory (@IRObservatory) June 9, 2026
Years of drought, declining rainfall, and unsustainable water consumption have plunged the country into a severe water shortage, depleting reservoirs, rivers, and groundwater.
The war waged between the United States, Israel, and the Islamic… pic.twitter.com/T5LT6JU9zk
Више од 60 брана изграђених на ријекама које су храниле језеро додатно је смањило доток воде, док су растуће температуре убрзале испаравање.
Проблем није ограничен само на једно подручје. Стручњаци упозоравају да Иран већ деценијама троши знатно више воде него што природа успјева да обнови.
Процјењује се да је током 2025. године око 92 милиона становника потрошило приближно 100 милијарди кубних метара воде, што је готово 13 милијарди кубних метара више од количине коју земља може одрживо осигурати.
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Највећи потрошач воде је пољопривреда, која користи чак 91 одсто укупних водних ресурса.
Домаћинства троше око седам одсто, а индустрија тек два одсто.
Међутим, велики дио воде губи се због застарјелих и неупотребљивих система наводњавања.
Иран је током посљедњих деценија изградио стотине великих и мањих брана како би осигурао воду, производио електричну енергију и ублажио посљедице суша.
Али, посљедњих година многе акумулације достигле су рекордно ниске нивое.
Посебно забрињава стање у околини Техерана. Сателитски снимци брана Лар, Латјан и Мамло показују драматичан пад нивоа воде, док растућа потражња и дуготрајна суша додатно оптерећују снабдијевање главног града.
Недостатак воде све више утиче и на демографску слику земље.
Како бунари пресушују, а пољопривреда постаје неисплатива, становници напуштају рурална подручја и селе се у веће градове у потрази за сигурнијим изворима прихода.
Према ријечима потпредсједника Ирана за рурални развој Абдолкарима Хосеинзадеха, од приближно 69.000 села у земљи данас је настањено тек њих 38.000, док је више од 31.000 села потпуно напуштено.
Подаци државне компаније за водоснабдијевање и одвод додатно илуструју озбиљност ситуације.
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Око 27.000 села, у којима живи више од десет милиона људи, тренутно се суочава с несташицама воде, док више од 70 посто свих иранских села трпи неки облик кризе везане за воду.
За разлику од богатих заливских држава које велики дио питке воде добијају десалинизацијом мора, Иран из таквих постројења осигурава тек око три одсто својих потреба за водом.
Већина тих погона налази се уз јужну обалу Персијског залива, док унутрашњост земље, укључујући Техеран и главна пољопривредна подручја, и даље зависи о све оскуднијим природним изворима.
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