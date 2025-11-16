Logo
Ова држава почиње "сијати" облаке због суше

Извор:

Агенције

16.11.2025

20:54

Фото: Francesco Ungaro/Pexels
Фото: Francesco Ungaro/Pexels

Иранске власти су покренуле операције засијавања облака како би изазвале падавине док се земља суочава са најгором сушом у посљедњих неколико деценија.

Данас је први пут у текућој водоносној години спроведен лет засијавања облака у сливу језера Урмија, преноси званична иранска новинска агенција ИРНА.

Урмија на сјеверозападу, највеће је језеро у Ирану, али је због суше углавном пресушило и претворило се у огромно слано подручје.

Агенција наводи да ће даље операције бити спроведене у провинцијама Источни и Западни Азербејџан.

Засијавања облака подразумијева прскање честица попут сребрног јодида и соли у облаке из авиона како би се изазвала киша.

Прошле године, Иран је објавио да је развио сопствену технологију за ову праксу.

Ирански медији су пренијели да је киша падала у областима Илам, Керманшах, Курдистан и Лорестан на западу земље, као и у сјеверозападној покрајини Западни Азербејџан.

Иранска метеоролошка служба је саопштила да су падавине ове године смањене за око 89 одсто у поређењу са дугорочним просјеком.

"Тренутно доживљавамо најсушнију јесен коју је земља доживјела у посљедњих 50 година", наводи се у саопштењу.

Државни медији су први пут ове године приказали снимак снијега који пада на планини и скијалишту Точал, које се налази у области Техерана на планинском вијенцу Алборз.

Иран, углавном сушна земља, годинама пати од хроничних сушних периода и топлотних таласа који ће се очекивати погоршати са климатским промјенама, наводи Танјуг.

Падавине у главном граду Техерану су на најнижем нивоу у посљедњих сто година, према ријечима локалних званичника, а половина иранских провинција није имала падавине мјесецима.

Нивои воде у акумулацијама које снабдијевају многе провинције пали су на рекордно ниске нивое.

Раније овог мјесеца, ирански предсједник Масуд Пезешкијан упозорио је да би се Техеран, без кише прије зиме, могао суочити са евакуацијом, иако није износио детаље.

